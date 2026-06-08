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Драма з Еріксеном: чи вплине результат матчу Данія - Україна на рейтинг ФІФА нашої збірної

10:33 08.06.2026 Пн
3 хв
Коли футбол відходить на другий план. Моторошний епізод із серцем лідера данців та підсумки виїзду синьо-жовтих
aimg Катерина Урсатій
Драма з Еріксеном: чи вплине результат матчу Данія - Україна на рейтинг ФІФА нашої збірної Збірна України з іфутболу (фото: uaf.ua)
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Товариський поєдинок у Данії під керівництвом Андреа Мальдери завершився достроково через другу у кар'єрі страшну кардіо-драму Крістіана Еріксена. Разом з тим, гра вплине на позиції України в реєстрі ФІФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

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Поєдинок у затишному місті Ганса Крістіана Андерсена проходив за неймовірної атмосфери футбольного свята.

Українська діаспора повністю викупила гостьовий сектор, забезпечивши "синьо-жовтим" шалену підтримку, яка перевершила навіть нещодавній матч у Вроцлаві проти Польщі (2:0).

Проте на полі гра в підопічних Мальдери відверто не заладилася з перших хвилин.

Настанови італійського коуча, які він емоційно жестикулюючи роздавав Яремчуку, Циганкову та Малиновському перед першим голом, не спрацювали.

Данія швидко повела у два м'ячі завдяки точним ударам, зокрема від молодого таланта "Манчестер Юнайтед" Патріка Доргу, який протягом тайму влаштовував жорсткі сутички із Забарним.

Під завісу першої половини Віктор Циганков зумів відіграти один гол, повернувши команду в гру.

Усе перекреслила 65-та хвилина. Крістіан Еріксен в неігровому епізоді раптово схопився за серце і знепритомнів на газоні. Світ миттєво згадав жахливі події Євро-2020.

Понад 15 хвилин лікарі намагалися привести футболіста до тями. На щастя, Еріксен прийшов до тями і за допомогою дружини та медиків зміг піти до карети швидкої на своїх двох під гучні овації всього стадіону.

Після цього норвезький арбітр Сігурд Крінстад дав достроковий свисток про завершення поєдинку.

Обидві команди відмовилися від пресконференцій та флеш-інтерв'ю на знак солідарності з гравцем. Фінальний рахунок зустрічі зафіксовано як 2:1 на користь Данії.

Як достроковий фінал і поразка вплинуть на рейтинг ФІФА України

Попри те, що на момент зупинки гри на табло горіли переможні для господарів 2:1, цей результат не буде внесений до офіційного заліку ФІФА.

Відповідно, жодних нарахувань чи втрат очок для обох збірних не відбудеться.

Згідно з офіційним регламентом ФІФА та правилами Міжнародної ради футболу (IFAB), поєдинок, який було достроково перервано через форс-мажор і не дограно, отримує юридичний статус такого, що не відбувся.

Для калькуляції балів за системою Elo ФІФА приймає виключно рапорти арбітрів повністю зіграних матчів (із фінальним свистком після 90 хвилин гри або серії пенальті).

Проміжний результат на 65-ту хвилину є математично недійсним для формули.

Цифри збірної України: позиції заморожено

Завдяки цьому регламентному правилу збірна України уникне втрати прогнозованих 4,33 бала, які б списалися у випадку повноцінної поразки в товариському спарингу.

Таким чином, баланс нашої національної команди залишається недоторканним:

  • Позиція у світі: 32-ге місце
  • Кількість балів: 1549,29

Україна повністю зберігає свої дочервневі позиції у глобальному табелі про ранги, а зароблені раніше очки не згорять.

Наступний офіційний матч команда Андреа Мальдери проведе аж 25 вересня 2026 року - це буде виїзний поєдинок проти Угорщини в рамках нового сезону Ліги націй УЄФА.

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