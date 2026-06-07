Матч Україна - Данія зупинили через трагедію з Еріксеном: гру вирішили не продовжувати

Українська національна команда проводила другий контрольний матч під керівництвом Андреа Мальдери та його тренерського штабу. У місті Оденсе "синьо-жовті" протистояли міцній збірній Данії. Матч було перервано на 66-й хвилині через знепритомнення футболіста господарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Megogo .

Контрольний матч

Данія – Україна – 2:1 (гру достроково завершено на 66-й хвилині)

Голи: Доргу, 13, Меле, 36 – Циганков, 44

Україна: Трубін – Матвієнко, Сарапій, Забарний, Миколенко – Назарина, Очеретько, Маліновський – Циганков, Судаков, Яремчук (довбик, 46).

Перший тайм: провал та відповідь Циганкова

Обидві команди почали матч обережно, намагаючись передусім мінімізувати небезпеку біла власних воріт. За таких умов розраховувати на блискавичні атаки та красиві комбінації не доводилося.

Данці першими знайшли спосіб проти щільної оборони. Вже на 13-й хвилині лівий захисник Доргу змістився з флангу до центру, та без жодної опіки пробив під праву стійку. Удар виявився сильним, точним і надзвичайно ефектним. У нашого воротаря Трубіна не було жодного шансу.

Це був перший гол, який "синьо-жовті" пропустили під керівництвом Мальдери. Також вперше тренерський штаб мав реагувати на ситуацію, коли команда поступається.

Ситуація значно ускладнилася на 36-й хвилині. Гравці збірної Данії розіграли чітку комбінацію безпосередньо перед штрафним майданчиком українців. Трубін зреагував на удар Хега, але оборонці проґавили ривок Меле, який розстріляв порожні ворота на добиванні. Рахунок став 2:0 на користь господарів поля.

Стало зовсім сумно, але надію подарував Циганков. Вінгер, який у грі з поляками відзначився двома асистами, цього разу забив сам.

На 44-й хвилині Миколенко організував розкішний контрвипад українців і віддав ідеальний розрізний пас на Яремчука. Нападник відверто затягнув із прийомом, змарнувавши ідеальну нагоду для удару, проте скандинави зарано вимкнулися з епізоду. Помилкою оборони миттєво скористався Циганков, який підібрав м'яч і без перешкод розстріляв порожні ворота.

"Синьо-жовті" забили в роздягальню та повернулися в гру. До переви м'яч ще раз опинився у воротах данців – після удару головою від Яремчука. Але боковий арбітр підняв прапорець, зафіксувавши офсайд.

2:1 – за такого рахунку команди пішли на перерву.

Другий тайм: трагедія Еріксена

Після відпочинку тренерський штаб збірної України провів першу заміну. На вістрі атаки замість Яремчука вийшов Довбик.

Гра проходила за переваги господарів, натомість українці намагалися вибігати в контратаки.

На 66-й хвилині на полі сталася дуже неприємна ситуація. Проблеми зі здоров'ям виникли у півзахисника господарів Крістіана Еріксена. Данському футболісту знадобилася медична допомога. Арбітр був змушений призупинити гру, після чого на поле оперативно вийшли лікарі.

Нагадаємо, Еріксен пережив раптову зупинку серця 12 червня 2021 року під час матчу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії. Тоді медики провели реанімацію прямо на полі, після чого футболіста успішно врятували.

Повідомляється, що, зрештою Еріксен опритомнів. Але арбітр не став продовжувати матч, давши фінальний свисток.