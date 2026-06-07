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Україні вказали на двері: поляки залишили нашу збірну без стадіону на Лігу націй

14:10 07.06.2026 Нд
2 хв
Польський клуб змусив "синьо-жовтих" терміново шукати нову домашню арену
aimg Андрій Костенко
Україні вказали на двері: поляки залишили нашу збірну без стадіону на Лігу націй Збірна України шукатиме нову "домівку" на Лігу націй (фото: УАФ)
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Національна збірна України з футболу залишилася без запланованого стадіону на новий розіграш Ліги націй, який стартує вже на початку осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання KRKNews.

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Чому зірвалися переговори: офіційна версія

Керівництво краківської "Вісли" заблокувало переговори з УАФ і відмовилося надавати свій стадіон "Реймонта" (імені Генрика Реймана) для потреб нашої національної команди.

Офіційна причина: боси польського клубу побоялися надмірного навантаження на власну інфраструктуру.

Зазначається, що проведення міжнародних поєдинків вимагає від клубу забагато ресурсів, часу та фінансів. Крім того, представники "Вісли" серйозно стурбовані погіршенням якості газону, адже додаткові ігри можуть "вбити" футбольне поле клубу.

Україні вказали на двері: поляки залишили нашу збірну без стадіону на Лігу націй

Стадіон імені Генріка Реймана у Кракові (фото: Вікіпедія)

"Шахтар" також отримав відмову

Поляки аналогічно відмовилися приймати у себе домашні матчі донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.

Президент "Вісли" Ярослав Крулевский у своїх соцмережах написав, що клуб більше не планує виступати орендодавцем для українських команд. Зазначимо, що у минулому сезоні Ліги конференцій "гірники" проводили домашні матчі в Кракові на стадіоні імані Генріка Реймана.

У підсумку і донецький "Шахтар", і збірна України опинилися в ідентичній ситуації – обидва колективи змушені екстрено шукати інші арени.

Календар матчів: час катастрофічно спливає

Часу на пошуки нової домашньої арени в УАФ залишилося дуже мало. Офіційне рішення щодо нового місця проведення матчів мають ухвалити протягом найближчих тижнів.

У Дивізіоні B Ліги націй-2026/27 збірна України має провести три домашні поєдинки. Перший з них відбудеться вже 2 жовтня.

Календар матчів збірної України у Лізі націй-2026/2027:

  • 25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна
  • 28 вересня, 19:00. Грузія – Україна
  • 2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина
  • 14 листопада, 21:45. Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, 21:45. Україна – Грузія

Раніше визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів-2026/27.

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