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Оновлений рейтинг ФІФА: на якому місці Україна після переможного дебюту Мальдери

15:13 05.06.2026 Пт
2 хв
Напередодні ЧС-2026 світовий футбол отримав нового лідера
aimg Андрій Костенко
Оновлений рейтинг ФІФА: на якому місці Україна після переможного дебюту Мальдери "Синьо-жовті" в останньому матчі перемогли Польщу (фото: УАФ)
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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила свіжий табель про ранги для чоловічих національних збірних.

На якому місці наша збірна та хто став новим лідером – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

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Перший рейтинг Мальдери

Дебют італійського фахівця Андреа Мальдери на містку української збірної припав на кінець травня, коли "синьо-жовті" зіграли товариський матч проти команди Польщі. Зустріч завершилася впевненою перемогою українців з рахунком 2:0, а забитими м'ячами відзначилися Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.

Цей результат приніс команді додаткові очки, і наразі в активі України 1549,29 бала. У світовому рейтингу це дозволило зберегти за собою 32-ге місце. Поляки після поразки розташувалися на 35-му рядку.

Прямо перед українською збірною у рейтингу йде Норвегія (1555,60 бала), а одразу за нами – Кот-д'Івуар, який має 1540,87 бала.

Попереду у підопічних Мальдери ще серйозніша перевірка. Уже в неділю, 7 червня, команда проведе наступний товариський поєдинок – на виїзді проти збірної Данії. Гра відбудеться в місті Оденсе і розпочнеться о 19:30 за київським часом.

До речі, данці в оновленому рейтингу вилетіли з топ-20 та зараз перебувають на 21-му місці.

Зміни у топ-10 та новий лідер

Червневе оновлення від ФІФА принесло серйозні рокіровки серед лідерів світового футболу.

На першу сходинку знову піднялася збірна Аргентини, посунувши з вершини команду Франції, яка тепер замикає трійку найкращих. Чинні чемпіони Європи іспанці втримали за собою другий рядок.

Також змінами відзначилася і друга половина топ-10, де збірна Марокко змогла випередити Нідерланди.

Топ-10 рейтингу ФІФА станом на 5 червня:

  1. Аргентина – 1874.81 бала
  2. Іспанія – 1873.01
  3. Франція – 1869.43
  4. Англія – 1825.97
  5. Португалія – 1763.83
  6. Бразилія – 1762.66
  7. Марокко – 1756.94
  8. Нідерланди – 1751.10
  9. Бельгія – 1739.55
  10. Німеччина – 1731.30

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу.

Найнижча позиція збірної України в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го). Найвища – 11-та сходинка (лютий 2007-го).

Раніше ми розповіли, як Ярмоленко побив один рекорд Шевченка та наблизився до іншого.

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