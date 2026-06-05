Оновлений рейтинг ФІФА: на якому місці Україна після переможного дебюту Мальдери

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила свіжий табель про ранги для чоловічих національних збірних.

На якому місці наша збірна та хто став новим лідером – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Перший рейтинг Мальдери

Дебют італійського фахівця Андреа Мальдери на містку української збірної припав на кінець травня, коли "синьо-жовті" зіграли товариський матч проти команди Польщі. Зустріч завершилася впевненою перемогою українців з рахунком 2:0, а забитими м'ячами відзначилися Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.

Цей результат приніс команді додаткові очки, і наразі в активі України 1549,29 бала. У світовому рейтингу це дозволило зберегти за собою 32-ге місце. Поляки після поразки розташувалися на 35-му рядку.

Прямо перед українською збірною у рейтингу йде Норвегія (1555,60 бала), а одразу за нами – Кот-д'Івуар, який має 1540,87 бала.

Попереду у підопічних Мальдери ще серйозніша перевірка. Уже в неділю, 7 червня, команда проведе наступний товариський поєдинок – на виїзді проти збірної Данії. Гра відбудеться в місті Оденсе і розпочнеться о 19:30 за київським часом.

До речі, данці в оновленому рейтингу вилетіли з топ-20 та зараз перебувають на 21-му місці.

Зміни у топ-10 та новий лідер

Червневе оновлення від ФІФА принесло серйозні рокіровки серед лідерів світового футболу.

На першу сходинку знову піднялася збірна Аргентини, посунувши з вершини команду Франції, яка тепер замикає трійку найкращих. Чинні чемпіони Європи іспанці втримали за собою другий рядок.

Також змінами відзначилася і друга половина топ-10, де збірна Марокко змогла випередити Нідерланди.

Топ-10 рейтингу ФІФА станом на 5 червня:

Аргентина – 1874.81 бала Іспанія – 1873.01 Франція – 1869.43 Англія – 1825.97 Португалія – 1763.83 Бразилія – 1762.66 Марокко – 1756.94 Нідерланди – 1751.10 Бельгія – 1739.55 Німеччина – 1731.30

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу.

Найнижча позиція збірної України в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го). Найвища – 11-та сходинка (лютий 2007-го).