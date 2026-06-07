Що відомо про стан Еріксена після трагедії в грі з Україною: лікар розкрив деталі порятунку

Товариська зустріч між збірними Данії та України в Оденсе завершилася достроково через надзвичайну ситуацію, яка повністю затьмарила події на полі.

Про те, що відбувалося на полі та після припинення гри – повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV 2 Sport .

Драма в Оденсе

На 66-й хвилині поєдинку зірковий 34-річний хавбек господарів Крістіан Еріксен раптово рухнув на газон і залишився лежати нерухомо.

Для футболіста німецького "Вольфсбурга" цей матч мав стати святковим, адже він проводив свій 155-й поєдинок у футболці національної команди. Однак на екваторі другого тайму стадіон занурився в абсолютне заціпеніння.

Події на полі розвивалися стрімко:

Миттєвий шок: На 65-й хвилині Еріксен несподівано впав на траву. Режисери офіційної трансляції одразу ж припинили показ кадрів із місця подій.

На 65-й хвилині Еріксен несподівано впав на траву. Режисери офіційної трансляції одразу ж припинили показ кадрів із місця подій. Живий щит: Гравці обох збірних оперативно зорієнтувалися й оточили півзахисника щільним кільцем, захистивши його від об'єктивів камер.

Гравці обох збірних оперативно зорієнтувалися й оточили півзахисника щільним кільцем, захистивши його від об'єктивів камер. Несподіваний фінал епізоду: Поки трибуни затамували подих, Еріксен прийшов до тями. На поле вийшла дружина футболіста, а сам він уже за чотири хвилини зміг самостійно звестися на ноги під шалені овації стадіону.

З меж арени футболіста забирала карета швидкої допомоги до університетського шпиталю Оденсе (OUH). Гру, в якій данці вели з рахунком 2:1, вирішили не відновлювати.

Секрет швидкого порятунку

Головна та найважливіша новина з лікарні – Крістіан перебуває у свідомості, його стан стабільний, а сам він уже встиг поспілкуватися з родиною та партнерами по команді.

Проте інтрига полягала в тому, чому футболіст так швидко опритомнів після падіння. Розгадку повідомив головний лікар данців Мортен Боесен. Нагадаємо, після зупинки серця на Євро-2020 гравцеві імплантували кардіовертер-дефібрилятор. Саме цей пристрій зреагував на нову кризу миттєво.

"Під час гри в нього спрацював дефібрилятор. Після того, як Крістіан схопився за груди і впав, апарат зреагував автоматично і дав необхідний розряд. Він виконав саме ту функцію, заради якої його вживляли – миттєво повернув Еріксена до життя", - пояснив Боесен.

Зараз медики збираються провести глибокий аналіз інциденту. Вбудований дефібрилятор повністю записав усі показники роботи серця під час збою, що дозволить лікарям зрозуміти точну причину нападу.

Футбол, який зупинила солідарність

Головний арбітр Сігур Крінгстадт з Норвегії після тривалих консультацій із командами оголосив, що матч не буде дограний. Поточні цифри 2:1 на користь Данії втратили будь-яке значення.

Одразу після того, як швидка залишила стадіон, футболісти України та Данії разом із тренерськими штабами об'єдналися в одне велике коло в центрі поля, щоб подякувати вболівальникам за неймовірну підтримку та єдність.

Футболісти двох команд об'єдналися у велике коло (фото: УАФ)

Керманич данців Бріан Рімер назвав подію важким шоком для кожного. Повністю погодився з ним і екс-форвард Ніклас Бендтнер, емоційно підсумувавши: коли на полі падає твій близький друг, футбол втрачає будь-який сенс.

Що сказав Мальдера

Наставник збірної України на прес-конференції після гри висловив глибоке потрясіння від побаченого на полі та навідріз відмовився відповідати на будь-які запитання щодо самого поєдинку.

Він наголосив, що в такий момент говорити про футбол було б недоречно, тому команда повністю зосереджена на підтримці данського півзахисника та його родини.

Мальдера розповів, що коли лідер суперників упав, чимало футболістів не стримували сліз. Саме в цей момент до нього підійшов головний тренер данців, і вони спільно ухвалили рішення достроково зупинити гру. Свою позицію керманич українців підсумував заявою про те, що людське життя є найвищою цінністю, тоді як усе інше – другорядне.