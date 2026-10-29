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Футбол 29 жовтня 2026 · 19:08

"Це був космос": Білий розповів, як ван Леувен змінив академію "Шахтаря"

Вихованець "гірників" розкрив невідомі деталі реорганізації дитячо-юнацької школи
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Це був космос": Білий розповів, як ван Леувен змінив академію "Шахтаря"
Максим Білий (фото: ФК "Рух")

Свіжий підхід іноземних фахівців на чолі з Патріком ван Леувеном у другій половині 2000-х років докорінно змінив вектор розвитку молодих талантів донецького "Шахтаря". Перехід від застарілих методів до європейської системи став справжнім проривом для дитячо-юнацького футболу клубу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA розповів вихованець академії "Шахтаря", відомий футболіст, а нині тренер Максим Білий.

Як зламали радянську систему

Донецька академія пройшла велику трансформацію, яку її колишні вихованці чітко ділять на два абсолютно різних періоди. Переломним моментом для всієї дитячо-юнацької системи клубу стала поява нідерландських спеціалістів.

"Ті часи можна розділити на до і після приходу в академію Патріка ван Леувена і Хенка ван Стеє – двох голландців. Все, що було до цього, базувалося ще на радянській школі. А з приходом голландців – це зовсім інший рівень. Те, що вони зробили в академії, – це просто космос", – розповідає теперішній тренер "Олександрії".

Шанс для молоді та тренування із зірками

Однією з головних нововведень нідерландських фахівців стала практика регулярного залучення найкращих юнаків до тренувань із першою командою під час пауз на матчі збірних.

"Коли мені подзвонив адміністратор і сказав, що я їду на збори з першою командою, я просто не міг повірити. Тоді кістяк складали бразильці, і щоб хтось з молодих українців потрапив у склад чи хоча б потренувався з ними – це було щось нереальне. Це був просто шалений досвід", – згадує Білий.

Можливість працювати поруч із зірковим бразильським кістяком – Жадсоном, Фернандіньйо, Вілліаном, Луїсом Адріано ьа іншими – давала молодим футболістам колосальний поштовх для подальшого зростання.

За словами Білого, кілька тижнів роботи із зірками такого калібру давали прогрес, співмірний із цілим роком виступів у нижчих лігах.

Раніше стало відомо, що Патрік ван Леувен знову працюватиме в "Шахтарі".

Теги: Шахтар Футбол
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