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Футбол 29 октября 2026 · 19:08

"Это был космос": Белый рассказал, как ван Леувен изменил академию "Шахтера"

Воспитанник "горняков" раскрыл неизвестные детали реорганизации детско-юношеской школы
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Это был космос": Белый рассказал, как ван Леувен изменил академию "Шахтера"
Максим Белый (фото: ФК "Рух")

Свежий подход иностранных специалистов во главе с Патриком ван Леувеном во второй половине 2000-х годов коренным образом изменил вектор развития молодых талантов донецкого "Шахтера". Переход от устаревших методов в европейскую систему стал настоящим прорывом для детско-юношеского футбола клуба.

Об этом в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA рассказал воспитанник академии "Шахтера", известный футболист, а ныне тренер Максим Белый.

Как сломали советскую систему

Донецкая академия прошла большую трансформацию, которую ее бывшие воспитанники четко разделяют на два совершенно разных периода. Переломным моментом для всей детско-юношеской системы клуба стало появление нидерландских специалистов.

"Те времена можно разделить на до и после прихода в академию Патрика ван Леувена и Хенка ван Стее – двух голландцев. Все, что было до этого, базировалось еще на советской школе. А с приходом голландцев – это совершенно другой уровень. То, что они сделали в академии, – это просто космос", – рассказывает нынешний тренер "Александрии".

Шанс для молодежи и тренировки со звездами

Одним из главных нововведений нидерландских специалистов стала практика регулярного привлечения лучших юношей к тренировкам с первой командой во время пауз на матчи сборных.

"Когда мне позвонил администратор и сказал, что я еду на сборы с первой командой, я просто не мог поверить. Тогда костяк составляли бразильцы, и чтобы кто-то из молодых украинцев попал в состав или хотя бы потренировался с ними – это было что-то нереальное. Это был просто сумасшедший опыт", – вспоминает Белый.

Возможность работать рядом со звездным бразильским костяком – Жадсоном, Фернандиньо, Виллианом, Луисом Адриано и другими – давала молодым футболистам колоссальный толчок для дальнейшего роста.

По словам Белого, несколько недель работы со звездами такого калибра обеспечивали прогресс, сопоставимый с целым годом выступлений в низших лигах.

Ранее стало известно, что Патрик ван Леувен снова будет работать в "Шахтере".

Теги: Шахтер Футбол
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