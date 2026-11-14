Шанс на реванш: де і коли дивитись матч Північна Ірландія - Україна в Лізі націй

Коли та де відбудеться зустріч

Матч 5-го туру групового етапу відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 (за київським часом).

Нагадаєо, що матч розсудить відомий французький арбітр Француа Летексье. На бокових лініях йому допомагатимуть земляки - Сіріл Мюньє та Мехді Рамуні. Четвертим рефері зустрічі буде Жеремі Стінат.

За системою VAR працюватиме німець Роберт Шредер, а його помічником буде Ерік Ваттельє з Франції.

Ситуація в таблиці та результати команд

Після чотирьох турів лідером групи F є Півніна Ірландія з 8 очками. Збірна України з 4 очками посідає третє місце.

Друге місце посідає Угорщина, маючи 7 очків, а аутсайдером групи є збірна Грузії з 2 очками.

Команда Андреа Мальдери вже зазнала двох поразок - в матчах з Північною Ірландією (0:3) та Угорщиною (1:2). В активі у "синьо-жовтих" - мінімальна перемога над угорцями (1:0) та нульова нічия з Грузією.

Північна Ірландія ж має в активі дві перемоги та дві нічиї. Команда Майкла О'Ніла перемогла не лише Україну, а й Грузію. Також ірландці розписали нульові нічиї з угорцями та грузинами.

Кадрова ситуація у стані збірних

Збірна України підходить до цієї гри з низкою кадрових втрат. Зокрема, через травми не допоможуть вінгери Віктор Циганков та Олександр Зубков. Ще у вересні травму отримав Михайло Мудрик.

Вже безпосередньо на зборі в Ужгороді табір збірної покинув форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко. Замість нього із резервного списку довикликали нападника італійської "Болоньї" Артема Довбика.

Також матч точно пропустять Микола Шапаренко і Валерій Бондар - гравці були відсутні на тренуванні, і Андреа Мальдера пояснив, чому не варто їх чекати і в самому матчі.

Втім, є втрати і у Північної Ірландії. У лазареті Північної Ірландії перебувають Ден Баллард і Конор Бредлі. Нещодавно стало відомо, що до цього дуету доєднався ще й нападник лондонського "Арсенала" Кейдак О'Ніл.

Історія зустрічей

Попри розгромну поразку в останньому матчі, збірна України поки що лишається лідером за протистояннями з Північною Ірландією - 3 перемоги, 2 нічиї та 2 поразки.

Але саме поразка в останньому матчі є найбільшою в очних протистояннях цих команд.

Офіційна інфографіка від транслятора

Де дивитися матч Північна Ірландія - Україна

Матч п'ятого туру Ліги націй між збірними Північної Ірландії та України ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра у Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK". Окрім того, він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Ведучим передматчевої студії стане Віталій Кравченко, а також експерти Олександр Головко та Роман Бебех. Коментаторами матчу на стадіоні в Белфасті стануть Вадим Скічко та Олександр Кучеренко.

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