Шанс на реванш: де і коли дивитись матч Північна Ірландія - Україна в Лізі націй
Збірна України починає заключний блок матчів Ліги націй грою проти Північної Ірландії. Підопічні Андреа Мальдери спробують взяти реванш за поразку 0:3 та продовжити боротьбу за лідерство в групі.
Де та коли дивитися поєдинок - розповідає Sport RBC.UA.
Коли та де відбудеться зустріч
Матч 5-го туру групового етапу відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 (за київським часом).
Нагадаєо, що матч розсудить відомий французький арбітр Француа Летексье. На бокових лініях йому допомагатимуть земляки - Сіріл Мюньє та Мехді Рамуні. Четвертим рефері зустрічі буде Жеремі Стінат.
За системою VAR працюватиме німець Роберт Шредер, а його помічником буде Ерік Ваттельє з Франції.
Ситуація в таблиці та результати команд
Після чотирьох турів лідером групи F є Півніна Ірландія з 8 очками. Збірна України з 4 очками посідає третє місце.
Друге місце посідає Угорщина, маючи 7 очків, а аутсайдером групи є збірна Грузії з 2 очками.
Команда Андреа Мальдери вже зазнала двох поразок - в матчах з Північною Ірландією (0:3) та Угорщиною (1:2). В активі у "синьо-жовтих" - мінімальна перемога над угорцями (1:0) та нульова нічия з Грузією.
Північна Ірландія ж має в активі дві перемоги та дві нічиї. Команда Майкла О'Ніла перемогла не лише Україну, а й Грузію. Також ірландці розписали нульові нічиї з угорцями та грузинами.
Кадрова ситуація у стані збірних
Збірна України підходить до цієї гри з низкою кадрових втрат. Зокрема, через травми не допоможуть вінгери Віктор Циганков та Олександр Зубков. Ще у вересні травму отримав Михайло Мудрик.
Вже безпосередньо на зборі в Ужгороді табір збірної покинув форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко. Замість нього із резервного списку довикликали нападника італійської "Болоньї" Артема Довбика.
Також матч точно пропустять Микола Шапаренко і Валерій Бондар - гравці були відсутні на тренуванні, і Андреа Мальдера пояснив, чому не варто їх чекати і в самому матчі.
Втім, є втрати і у Північної Ірландії. У лазареті Північної Ірландії перебувають Ден Баллард і Конор Бредлі. Нещодавно стало відомо, що до цього дуету доєднався ще й нападник лондонського "Арсенала" Кейдак О'Ніл.
Історія зустрічей
Попри розгромну поразку в останньому матчі, збірна України поки що лишається лідером за протистояннями з Північною Ірландією - 3 перемоги, 2 нічиї та 2 поразки.
Але саме поразка в останньому матчі є найбільшою в очних протистояннях цих команд.
Де дивитися матч Північна Ірландія - Україна
Матч п'ятого туру Ліги націй між збірними Північної Ірландії та України ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра у Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк" розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK". Окрім того, він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.
Ведучим передматчевої студії стане Віталій Кравченко, а також експерти Олександр Головко та Роман Бебех. Коментаторами матчу на стадіоні в Белфасті стануть Вадим Скічко та Олександр Кучеренко.
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