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Футбол 30 жовтня 2026 · 21:07

Прощання з "Сан-Сіро": "Мілан" та "Інтер" готують масштабну заміну легендарному стадіону (відео)

Нова арена змінить футбольне обличчя Мілана вже у 2031 році
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Прощання з "Сан-Сіро": "Мілан" та "Інтер" готують масштабну заміну легендарному стадіону (відео)
Таким буде новий стадіон у Мілані (фото: ФК "Мілан")

Футбольні гранди "Мілан" та "Інтер" офіційно презентували спільний проєкт нового ультрасучасного стадіону, який змінить футбольну карту Італії. Нова арена зведеться поруч із легендарним "Сан-Сіро", більшу частину якого чекає неминучий демонтаж.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Унікальний дизайн від творців "Вемблі"

Нова арена отримає спонсорську назву Generali Stadium – міланські клуби вже продали права однойменній страховій компанії до 2052 року за вражаючі 650 мільйонів євро. За розробку архітектурного концепту відповідали бюро Foster + Partners та MANICA, які раніше спільно створювали новий "Вемблі" в Лондоні.

Місткість стадіону становитиме 71 500 глядачів. Його головною візитівкою стане масивний зовнішній каркас у формі літери X та подвійний вигнутий дах.

Трибуни спроєктували з максимальним нахилом (до 37 градусів) і розташували якнайближче до газону для збереження унікальної акустики. Для ультрас передбачили традиційно окремі сектори: Curva Sud для вболівальників "Мілана" та Curva Nord для фанатів "Інтера". Навколо арени також зведуть зелені паркові зони, торговельні й розважальні комплекси.

Старт будівництва заплановано на 2028 рік, а перший офіційний матч новий стадіон має прийняти в сезоні-2031/32.

Що буде із "Сан-Сіро"

Легендарний домашній стадіон обох команд, відомий також як "Стадіон Джузеппе Меацца", буде знесено приблизно на 90%. Аби віддати шану історії, архітектори залишать непорушним лише південно-східне крило з вежею та частиною фанатської трибуни.

Арена "Сан-Сіро", відкрита у 1926 році, цьогоріч відзначила свій 100-річний ювілей. За час свого існування споруда пережила дві грандіозні реконструкції (у 1956 та 1989 роках) і прийняла чотири фінали найпрестижнішого єврокубка – Кубка європейських чемпіонів (1965, 1970) та Ліги чемпіонів (2001, 2016).

Раніше ми повідомили, що під ударом РФ опинився легендарний спортивний об'єкт у Києві.

Теги: Футбол Мілан Інтер
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