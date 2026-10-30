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Футбол 30 октября 2026 · 21:07

Прощание с "Сан-Сиро": "Милан" и "Интер" готовят масштабную замену легендарному стадиону (видео)

Новая арена сменит футбольное лицо Милана уже в 2031 году
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Прощание с "Сан-Сиро": "Милан" и "Интер" готовят масштабную замену легендарному стадиону (видео)
Таким будет новый стадион в Милане (фото: ФК "Милан")

Футбольные гранды "Милан" и "Интер" официально представили общий проект нового ультрасовременного стадиона, который изменит футбольную карту Италии. Новая арена возведется рядом с легендарным "Сан-Сиро", большую часть которого ждет неизбежный демонтаж.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Уникальный дизайн от создателей "Уэмбли"

Новая арена получит спонсорское название Generali Stadium — миланские клубы уже продали права на название одноименной страховой компании до 2052 года за впечатляющие 650 миллионов евро. За разработку архитектурной концепции отвечали бюро Foster + Partners и MANICA, которые ранее совместно создавали новый "Уэмбли" в Лондоне.

Вместимость стадиона составит 71 500 зрителей. Его главной визитной карточкой станет массивный внешний каркас в форме буквы X и двойная изогнутая крыша.

Трибуны спроектировали с максимальным наклоном (до 37 градусов) и расположили как можно ближе к газону для сохранения уникальной акустики. Для ультрас предусмотрели традиционно отдельные сектора: Curva Sud для болельщиков "Милана" и Curva Nord для фанатов "Интера". Вокруг арены также построят зеленые парковые зоны, торговые и развлекательные комплексы.

Начало строительства запланировано на 2028 год, а первый официальный матч новый стадион должен принять в сезоне-2031/32.

Что будет с "Сан-Сиро"

Легендарный домашний стадион обеих команд, известный также как "Стадион Джузеппе Меацца", будет снесен примерно на 90%. Чтобы отдать дань уважения истории, архитекторы оставят нетронутым лишь юго-восточное крыло с башней и частью фанатской трибуны.

Арена "Сан-Сиро", открытая в 1926 году, в этом году отметила свой 100-летний юбилей. За время своего существования сооружение пережило две масштабные реконструкции (в 1956 и 1989 годах) и приняло четыре финала самого престижного еврокубка — Кубка европейских чемпионов (1965, 1970) и Лиги чемпионов (2001, 2016).

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Теги: Футбол Милан Интер
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