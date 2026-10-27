"Претензій до арбітра сьогодні бути не може": Бондар – про перемогу над "Динамо"

Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар прокоментував перемогу над "Динамо" (3:0) у 1/8 фіналу Кубка України. Футболіст відзначив складну гру проти киян у меншості, оцінив вилучення Тараса Михавка та назвав перемогу заслуженою.

Бондар відзначив оборону Динамо

В середині першого тайму "Динамо" залишилося в меншості: арбітр матчу Віктор Копієвський показав пряму червону картку Тарасу Михавку за фол проти Олега Очеретька. Після матчу Валерій Бондар відзначив дії киян у захисті після того, як вони залишилися в меншості.

"Хочеться сказати великий респект "Динамо". Вони дуже гарно оборонялися. Дуже важко грати, коли ти вдесятьох. Навіть коли таке дербі, як "Шахтар" – "Динамо". Дуже важко зламати оборону. Я думаю, що це вилучення трішки посприяло тому, який рахунок встановився наприкінці матчу", – відзначив Валерій Бондар.

Гравець "Шахтаря" пригадав схожий епізод, який трапився у нещодавньому матчі основного етапу Ліги чемпонів, коли футболіст міланського "Інтера" Алессандро Бастоні також отримав пряму червону картку за удар суперника по обличчю.

"Я бачив, що це такий само момент, як і в матчі з "Інтером". Михавко просто руками штовхнув нашого гравця в обличчя. Така ж історія була і з Жаном Педрозу, який атакував гравця "Чорноморця". Зараз вже всі все бачать, є VAR, треба бути обачним. Чому арбітр дав жовту картку нашому гравцю? Напевно, подумав, що була якась штовханина. Але ніяких претензій до арбітра сьогодні бути не може", – розповів Бондар.

Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК «Динамо» (Київ) за підтримки титульного спонсора .

Емоції – не зайві

Коментуючи градус напруги у матчі, Бондар відзначив, що емоційнійсть протистояння між "Шахтарем" та "Динамо" додає цікавості цим матчам.

"Думаю, хлопці з "Динамо" більше сердилися на наших легіонерів. Коли є такі емоції, то і вам, напевно, цікавіше дивитися матчі. Вчора от "Фенербахче" з "Галатасараєм" побилися. Це ж цікаво дивитися, от і нам буде цікаво наступного разу", – сказав захисник "гірників".

Він також відзначив, що сьогоднішня перемога "Шахтаря" над "Динамо" має особливе значення для "гірників" на фоні останніх результатів.

"Завжди круто перемагати в дербі, не важливо, із яким рахунком. Після двох невдалих матчів нам було дуже важливо повернутися на цей переможний шлях. Гадаю, перемога сьогодні заслужена", – підсумував Бондар.