"Претензий к арбитру сегодня быть не может": Бондарь – о победе над "Динамо"

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в 1/8 финала Кубка Украины. Футболист отметил сложную игру против киевлян в меньшинстве, оценил удаление Тараса Михавко и назвал победу заслуженной.
Прямую речь футболиста приводит журналистка Sport RBC.UA Екатерина Урсатий со стадиона "Арена Львов".
В середине первого тайма "Динамо" осталось в меньшинстве: арбитр матча Виктор Копиевский показал прямую красную карточку Тарасу Михавко за фол против Олега Очеретько. После матча Валерий Бондарь отметил действия киевлян в защите после того, как они остались в меньшинстве.
"Хочется сказать большой респект "Динамо". Они очень хорошо оборонялись. Очень тяжело играть, когда ты вдесятером. Даже когда такое дерби, как "Шахтер" – "Динамо". Очень трудно сломать оборону. Я думаю, что это удаление немного помогло тому, какой счет установился в конце матча", – отметил Валерий Бондарь.
Игрок "Шахтера" вспомнил похожий эпизод, случившийся в недавнем матче основного этапа Лиги чемпонов, когда футболист миланского "Интера" Алессандро Бастони также получил прямую красную карточку за удар соперника по лицу.
"Я видел, что это такой же момент, как и в матче с "Интером". Михавко просто руками толкнул нашего игрока в лицо. Такая же история была и с Жаном Педрозу, который атаковал игрока "Черноморца". Сейчас уже все все видят, есть VAR, надо быть осмотрительным. Почему арбитр дал желтую карточку нашему игроку? Вероятно, подумал, что была какая-то толкотня. Но никаких претензий к арбитру сегодня быть не может", – рассказал Бондарь.
Этот материал создан по итогам медиатура, организованного ФК "Динамо" (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.
Комментируя градус напряжения в матче, Бондарь отметил, что эмоциональность противостояния между "Шахтером" и "Динамо" добавляет интереса этим матчам.
"Думаю, ребята из "Динамо" больше злились на наших легионеров. Когда есть такие эмоции, то и вам, наверное, интереснее смотреть матчи. Вчера вот "Фенербахче" с "Галатасараем" подрались. Это же интересно смотреть, вот и нам будет интересно в следующий раз", - сказал защитник "горняков".
Он также отметил, что сегодняшняя победа "Шахтера" над "Динамо" имеет особое значение для "горняков" на фоне последних результатов.
"Всегда круто побеждать в дерби, не важно, с каким счетом. После двух неудачных матчей нам было очень важно вернуться на этот победный путь. Думаю, победа сегодня заслужена", – подытожил Бондарь.
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