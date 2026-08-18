Подвійний удар із Парижа: "Ліверпуль" закриває трансфери двох ключових вінгерів ПСЖ

"Ліверпуль" близький до оформлення одного з найцікавіших трансферів цього літа та паралельно намагається провернути ще гучніший перехід. Англійський клуб активно працює над посиленням атаки гравцями французького ПСЖ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Goal .

Угода з Мбає майже закрита

За інформацією інсайдерів, молодий вінгер збірної Сенегалу Ібраїм Мбає вже узгодив із мерсисайдцями фінансові деталі п'ятирічної угоди. Головний тренер "Ліверпуля" Андоні Іраола розглядає 18-річного футболіста як один із пріоритетів для підсилення атаки після нещодавнього приходу Віктора Муньйоса з "Осасуни".

У минулому сезоні Мбає провів 29 матчів у складі команди Луїса Енріке та відзначився трьома забитими м'ячами. Утім, гравець прагне змінити клубну прописку заради більшої ігрової практики, оскільки в паризькій команді залишається за спинами Усмана Дембеле та Хвічі Кварацхелії.

Нова пропозиція по Барколя

Окрім угоди з Мбає, англійський клуб збільшив пропозицію щодо 23-річного французького вінгера Бредлі Барколя до 135 мільйонів євро.

Завдяки фінансовому залученню засновника Amazon Джеффа Безоса до структури капіталу "Ліверпуля", мерсисайдці змогли активізувати переговори та наразі очікують на остаточну відповідь від президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфі.

Гостра реакція Луїса Енріке

Головний тренер парижан Луїс Енріке відмовився коментувати чутки щодо можливого відходу футболістів.

Обидва вінгери опинилися поза заявкою на матч за Суперкубок Франції проти "Ланса". На запитання преси про майбутнє гравців іспанський фахівець лаконічно заявив, що дасть оцінку трансферному вікну лише після його закриття, після чого достроково залишив прес-конференцію.