"Бенфіка" розбила "Каса Пію": як зіграли Судаков та Трубін

В рамках 2-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" здобула розгромну перемогу над "Каса Пією". Матч завершився із рахунком 7:0 на користь ліссабонської команди. Георгій Судаков провів на полі 78 хвилин, а от Анатолій Трубін знову опинився на лаві запасних.

Хід матчу "Каса Пія" – "Бенфіка"

Інтриги в матчі, як такої, не вийшло. Вже на 3-й хвилині Джанлука Престіані вивів "Бенфіку" вперед, а ще за 11 хвилин Рафа Сілва подвоїв перевагу гостей.

На початку другого тайму слово взяв Евангеліс Павлідіс: він оформив хет-трик за сім хвилин, довівши рахунок до розгромного (5:0). Не встигли господарі оговтатися, як Офорі забив у власні ворота. Довершив розгром "Каса Пії" Джон Дуран, який забив сьомий м'яч.

Португалія. Прімейра. 2-й тур

Каса Пія – Бенфіка 0:7

Голи: Престіані, 3; Рафа Сілва 14; Павлідіс, 47, 49, 54; автогол Офорі, 58; Дуран, 61.

Огляд матчу "Каса Пія" - "Бенфіка" (відео: MEGOGO)

Як зіграли Трубін та Судаков

Георгій Судаков на цей матч вийшов у стартовому складі та відіграв 78 хвилин. У другому таймі замість нього вийшов Доді Лукебакіо. Попри те, що "Бенфіка" забила 7 м'ячів у ворота суперника, а Судаков є атакувальним гравцем, українець результативними діями у цьому матчі не відзначився.

Анатолій Трубін потрапив до зявки на матч, але провів гру на лаві запасних. На початку цього сезону новий головний тренер "орлів" Марку Сілва довіряє місце у воротах Седріку Соарешу.

Як "Бенфіка" грає у сезоні 2026/2027

Португальський гранд, який минулий чемпіонат під керівництвом Жозе Моуріньо заершив на 3-му місці, у поточному сезоні провів вже шість матчів. У кваліфікації Ліги Європи пройшла швейцарський "Санкт-Галлен" (1:2, 5:0), а також шотландський "Хартс" (6:1, 1:1).

У чемпіонаті Португалії, в рамкх першого туру, ліссабонський клуб зіграв внічию зі скромним "Академіку Візео" (2:2).