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Футбол 17 серпня 2026 · 15:45

Український бунт у "Жироні": тренер звинуватив Циганкова, Ванат відповів, а в клубі заговорили про бійку

Українці опинилися в центрі гучних чуток після стартового матчу каталонців у Сегунді
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Український бунт у "Жироні": тренер звинуватив Циганкова, Ванат відповів, а в клубі заговорили про бійку
Віктор Циганков і Владислав Ванат (фото: instagram.com/gironafc)

Новий сезон в Іспанії розпочався зі скандалу навколо українських футболістів "Жирони". Віктор Циганков і Владислав Ванат не вийшли на поле в першому матчі Сегунди, після чого головний тренер Кіке Альварес зробив гучну заяву.

У ситуації, що склалася, розбирається Sport RBC.UA.

Українці поза грою

"Жирона", яка за підсумками минулого сезону залишила Ла Лігу, розпочала нову кампанію вже в Сегунді. У матчі першого туру каталонці зустрілися з "Леганесом". Поєдинок завершився нічиєю – 1:1.

До нового сезону команда підходить одразу з чотирма українськими футболістами. У складі "Жирони" перебувають воротар Владислав Крапивцов, півзахисник Віктор Циганков, нападники Владислав Ванат та Олександр Пищур, який приєднався до клубу влітку.

Втім, у стартовому поєдинку сезону жоден із них не з'явився на полі. Пищур навіть не потрапив до заявки на гру, Крапивцов залишився серед запасних, а Циганков і Ванат так і не отримали шансу вийти на заміну.

Найбільше запитань викликала ситуація навколо Циганкова. Після завершення матчу головний тренер "Жирони" Кіке Альварес заявив, що українець мав вийти на поле, однак нібито відмовився готуватися до появи в грі.

"З ним усе було гаразд, його викликали на поле, але він не захотів переодягатися, щоб вийти на гру. Після матчу він залишився на трибунах. Не пригадую, щоб професійний гравець коли-небудь поводився так", - наводить слова Альвареса Mundo Deportivo.

Український бунт у &quot;Жироні&quot;: тренер звинуватив Циганкова, Ванат відповів, а в клубі заговорили про бійку

Віктор Циганков (фото: x.com/GironaFC)

Бойкот і бійка

На цьому історія не завершилася. Журналіст Ніл Сола повідомив, що Циганков нібито був не єдиним гравцем, який проігнорував вимоги тренерського штабу.

За його інформацією, Ванат також відмовився виконувати вказівку Альвареса. Українського форварда нібито попросили розпочати розминку, щоб підготуватися до виходу на поле, однак він начебто відповів відмовою.

Згодом ситуація отримала ще гучніше продовження. Видання AS повідомило, що після матчу з "Леганесом" у роздягальні "Жирони" сталася бійка за участю Циганкова та представника медичного штабу.

За даними джерела, від участі у стартовій грі сезону нібито відмовилися також Ванат і марокканський півзахисник Азеддін Унахі. Ще один футболіст, нідерландець Донні ван де Бек, спостерігав за матчем із трибун.

Український бунт у &quot;Жироні&quot;: тренер звинуватив Циганкова, Ванат відповів, а в клубі заговорили про бійку

Владислав Ванат (фото: instagram.com/gironafc)

Ванат публічно спростував звинувачення

Владислав Ванат відреагував на інформацію про нібито бойкот та категорично заперечив, що відмовлявся виходити на поле.

За словами нападника, він дійсно мав з'явитися у грі та вже почав готуватися до заміни. Однак ситуація на полі змінилася після травми центрального захисника.

"Я повинен був вийти на заміну, розпочав одягати екіпірування і через декілька секунд мав бути готовий вийти на поле. Але саме в цей час наш центральний захисник отримав пошкодження і його потрібно було замінити. Тренерський штаб вирішив випустити більш захисного гравця, тому що залишалась лише одна заміна", - пояснив Ванат у коментарі Tribuna.com.

Форвард також заявив, що особисто обговорив ситуацію з головним тренером. За його словами, Альварес запевнив його у відсутності провини та визнав неправдивою інформацію, яка з'явилася в пресі.

"Сьогодні я розмовляв з тренером і він запевнив мене, що моєї вини в цьому немає і те, що написала преса про мене, - це неправда. Також він про це заявив перед усією командою та запевнив, що клуб повідомить про це іспанських журналістів", - додав українець.

Український бунт у &quot;Жироні&quot;: тренер звинуватив Циганкова, Ванат відповів, а в клубі заговорили про бійку

Циганков і Ванат можуть залишити "Жирону" (фото: instagram.com/uafukraine)

Що відомо про майбутнє Циганкова та Ваната

Циганков і Ванат були серед найрезультативніших футболістів "Жирони" за підсумками минулого сезону. Півзахисник забив сім м'ячів і віддав п'ять результативних передач, тоді як на рахунку форварда 10 голів та два асисти.

Ванат пропустив частину завершального відрізка сезону через травму, однак активно працював із командою влітку. У передсезонних матчах він забив три м'ячі.

Інакше складалася ситуація у Циганкова. Українець повністю пропустив передсезонну підготовку та, за даними іспанських медіа, хотів залишити каталонський клуб. Наприкінці липня Marca повідомляла, що "Жирона" готова була відпустити його приблизно за 10 млн євро, але покупця на таких умовах не знайшлося.

Влітку клуб також змінив головного тренера. Кіке Альварес очолив команду після відходу Мічела, який залишив "Жирону" після вильоту до Сегунди та продовжив кар'єру в "Аяксі".

Раніше Сергія Реброва помітили в Марбельї в одній команді з екс-футболістом збірної Росії.

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