rbc.ua
UA | RU
Вторник, 18 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Двойной удар из Парижа: "Ливерпуль" закрывает трансферы двух ключевых вингеров ПСЖ
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 18 августа 2026 · 12:15

Двойной удар из Парижа: "Ливерпуль" закрывает трансферы двух ключевых вингеров ПСЖ

Мерсисайдцы вышли на финишную прямую в переговорах по усилению атаки из французского клуба
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Двойной удар из Парижа: "Ливерпуль" закрывает трансферы двух ключевых вингеров ПСЖ
Брэдли Барколя (фото: instagram.com/bradley_dls)

"Ливерпуль" близок к оформлению одного из самых интересных трансферов этим летом и параллельно пытается провернуть еще более громкий переход. Английский клуб активно работает над усилением атаки игроками французского ПСЖ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Goal.

Соглашение с Мбае почти закрыто

По информации инсайдеров, молодой вингер сборной Сенегала Ибраим Мбае уже согласовал с мерсисайдцами финансовые детали пятилетнего соглашения. Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола рассматривает 18-летнего футболиста как один из приоритетов для усиления атаки после недавнего прихода Виктора Муньоса из "Осасуны".

В прошлом сезоне Мбае провел 29 матчей в составе команды Луиса Энрике и отличился тремя забитыми мячами. Впрочем, игрок стремится сменить клубную прописку ради большей игровой практики, поскольку в парижской команде остается за спинами Усмана Дембеле и Хвичи Кварацхелии.

Новое предложение по Барколя

Кроме соглашения с Мбае, английский клуб увеличил предложение относительно 23-летнего французского вингера Брэдли Барколя до 135 миллионов евро.

Благодаря финансовому вовлечению основателя Amazon Джеффа Безоса в структуру капитала "Ливерпуля", мерсисайдцы смогли активизировать переговоры и ожидают окончательного ответа от президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи.

Острая реакция Луиса Энрике

Главный тренер парижан Луис Энрике отказался комментировать слухи о возможном уходе футболистов.

Оба вингера оказались вне заявки на матч за Суперкубок Франции против "Ланса". На вопрос прессы о будущем игроков испанский специалист лаконично заявил, что даст оценку трансферному окну только после его закрытия, после чего досрочно покинул пресс-конференцию.

Ранее мы рассказали о бунте Виктора Цыганкова и Владислава Ваната в испанской "Жироне".

Теги: Футбол ПСЖ Ливерпуль
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Полесье 1:2 Заря
Лига чемпионов 18 августа 22:00
Фенербахче - : - Лион
Ла Лига 19 августа 22:00
Атлетико - : - Малага
Главные новости
Делегация "Карпат", бразильцы "Шахтера" и Царь Горох: символическая сборная 3-го тура УПЛ Делегация "Карпат", бразильцы "Шахтера" и Царь Горох: символическая сборная 3-го тура УПЛ Костюк остановила невероятный камбек сестер Уильямс в драматическом матче (видео) Костюк остановила невероятный камбек сестер Уильямс в драматическом матче (видео) "Бенфика" разбила "Каса Пию": как сыграли Судаков и Трубин "Бенфика" разбила "Каса Пию": как сыграли Судаков и Трубин
Мнения
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель