Двойной удар из Парижа: "Ливерпуль" закрывает трансферы двух ключевых вингеров ПСЖ

"Ливерпуль" близок к оформлению одного из самых интересных трансферов этим летом и параллельно пытается провернуть еще более громкий переход. Английский клуб активно работает над усилением атаки игроками французского ПСЖ.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Goal.
По информации инсайдеров, молодой вингер сборной Сенегала Ибраим Мбае уже согласовал с мерсисайдцами финансовые детали пятилетнего соглашения. Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола рассматривает 18-летнего футболиста как один из приоритетов для усиления атаки после недавнего прихода Виктора Муньоса из "Осасуны".
В прошлом сезоне Мбае провел 29 матчей в составе команды Луиса Энрике и отличился тремя забитыми мячами. Впрочем, игрок стремится сменить клубную прописку ради большей игровой практики, поскольку в парижской команде остается за спинами Усмана Дембеле и Хвичи Кварацхелии.
Кроме соглашения с Мбае, английский клуб увеличил предложение относительно 23-летнего французского вингера Брэдли Барколя до 135 миллионов евро.
Благодаря финансовому вовлечению основателя Amazon Джеффа Безоса в структуру капитала "Ливерпуля", мерсисайдцы смогли активизировать переговоры и ожидают окончательного ответа от президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи.
Главный тренер парижан Луис Энрике отказался комментировать слухи о возможном уходе футболистов.
Оба вингера оказались вне заявки на матч за Суперкубок Франции против "Ланса". На вопрос прессы о будущем игроков испанский специалист лаконично заявил, что даст оценку трансферному окну только после его закрытия, после чего досрочно покинул пресс-конференцию.
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