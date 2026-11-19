Новий головний тренер "Манчестер Юнайтед" Маурісіо Почеттіно прибув на клубну базу в Каррінгтоні та розпочав роботу з командою. Аргентинець звернувся до вболівальників, а також розповів про підготовку до свого першого матчу на чолі манкуніанців.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу "Манчестер Юнайтед".
18 листопада Маурісіо Почеттіно офіційно приступив до обов'язків головного тренера "Манчестер Юнайтед". Перед цим аргентинський фахівець завершив роботу зі збірною США, яку очолював із 2024-го року.
Після прибуття до Манчестера 54-річний наставник відвідав тренувальну базу в Каррінгтоні, де познайомився з умовами роботи та розпочав підготовку до найближчого матчу.
"Я переконаний, що завдяки силі цього клубу та підтримці наших уболівальників ми дістанемося місця, на яке заслуговуємо", - заявив Почеттіно.
Окремо аргентинець звернувся до прихильників "червоних дияволів", наголосивши, що команді необхідно об'єднатися заради спільного результату.
"Я з нетерпінням чекаю на зустріч із вами. Я чув багато хорошого про наших уболівальників. Сподіваюся, що спільна робота та взаємодія принесуть нам усім багато радості. Це буде особливий сезон, у якому важливо підтримувати наших гравців, змушувати їх боротися на полі та здобувати результати, на які ми заслуговуємо", - наголосив Почеттіно.
Першим випробуванням для нового наставника стане виїзний поєдинок проти "Ліверпуля", який відбудеться в неділю, 22 листопада, у межах 11-го туру АПЛ.
Почеттіно визнав, що часу на підготовку обмаль, однак запевнив, що команда не збирається зволікати.
"У мене багато енергії. Бути головним тренером "Манчестер Юнайтед" - це привілей. Ми не марнуємо часу. Нам потрібно бути готовими до боротьби вже в неділю. Зараз не час думати про відпочинок чи сон. Важливо підготуватися належним чином", - наголосив аргентинець.
Почеттіно прийняв команду в непростому становищі. Після десяти турів АПЛ манкуніанці мають у своєму активі лише вісім очок і посідають 18-те місце в турнірній таблиці, перебуваючи в зоні вильоту.
Аргентинець замінив на посаді Майкла Карріка, якого клуб звільнив після невдалого старту сезону.
Раніше ми повідомляли, що "Манчестер Юнайтед" визначився з новим тренером, який замінив Майкла Карріка.