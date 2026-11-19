Новий головний тренер "Манчестер Юнайтед" Маурісіо Почеттіно прибув на клубну базу в Каррінгтоні та розпочав роботу з командою. Аргентинець звернувся до вболівальників, а також розповів про підготовку до свого першого матчу на чолі манкуніанців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу "Манчестер Юнайтед" .

Почеттіно розпочав роботу в "Манчестер Юнайтед"

18 листопада Маурісіо Почеттіно офіційно приступив до обов'язків головного тренера "Манчестер Юнайтед". Перед цим аргентинський фахівець завершив роботу зі збірною США, яку очолював із 2024-го року.

Після прибуття до Манчестера 54-річний наставник відвідав тренувальну базу в Каррінгтоні, де познайомився з умовами роботи та розпочав підготовку до найближчого матчу.

"Я переконаний, що завдяки силі цього клубу та підтримці наших уболівальників ми дістанемося місця, на яке заслуговуємо", - заявив Почеттіно.

Тренер закликав уболівальників до єдності

Окремо аргентинець звернувся до прихильників "червоних дияволів", наголосивши, що команді необхідно об'єднатися заради спільного результату.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч із вами. Я чув багато хорошого про наших уболівальників. Сподіваюся, що спільна робота та взаємодія принесуть нам усім багато радості. Це буде особливий сезон, у якому важливо підтримувати наших гравців, змушувати їх боротися на полі та здобувати результати, на які ми заслуговуємо", - наголосив Почеттіно.

Почеттіно готує МЮ до матчу з "Ліверпулем"

Першим випробуванням для нового наставника стане виїзний поєдинок проти "Ліверпуля", який відбудеться в неділю, 22 листопада, у межах 11-го туру АПЛ.

Почеттіно визнав, що часу на підготовку обмаль, однак запевнив, що команда не збирається зволікати.

"У мене багато енергії. Бути головним тренером "Манчестер Юнайтед" - це привілей. Ми не марнуємо часу. Нам потрібно бути готовими до боротьби вже в неділю. Зараз не час думати про відпочинок чи сон. Важливо підготуватися належним чином", - наголосив аргентинець.

"Манчестер Юнайтед" перебуває в зоні вильоту

Почеттіно прийняв команду в непростому становищі. Після десяти турів АПЛ манкуніанці мають у своєму активі лише вісім очок і посідають 18-те місце в турнірній таблиці, перебуваючи в зоні вильоту.

Аргентинець замінив на посаді Майкла Карріка, якого клуб звільнив після невдалого старту сезону.