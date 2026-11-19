Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино прибыл на клубную базу в Каррингтоне и приступил к работе с командой. Аргентинец обратился к болельщикам, а также рассказал о подготовке к своему первому матчу во главе манкунианцев.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу "Манчестер Юнайтед" .

Почеттино начал работу в "Манчестер Юнайтед"

18 ноября Маурисио Почеттино официально приступил к обязанностям главного тренера "Манчестер Юнайтед". Перед этим аргентинский специалист завершил работу со сборной США, которую возглавлял с 2024 года.

По прибытии в Манчестер 54-летний наставник посетил тренировочную базу в Каррингтоне, где познакомился с условиями работы и начал подготовку к ближайшему матчу.

"Я убежден, что благодаря силе этого клуба и поддержке наших болельщиков мы доберемся до места, которого заслуживаем", - заявил Почеттино.

Тренер призвал болельщиков к единству

Отдельно аргентинец обратился к поклонникам "красных дьяволов", подчеркнув, что команде необходимо объединиться ради общего результата.

"Я с нетерпением жду встречи с вами. Я слышал много хорошего о наших болельщиках. Надеюсь, что совместная работа и взаимодействие принесут нам всем много радости. Это будет особый сезон, в котором важно поддерживать наших игроков, заставлять их бороться на поле и получать результаты, которых мы заслуживаем", - подчеркнул он.

Почеттино готовит МЮ к матчу с "Ливерпулем"

Первым испытанием для нового наставника станет выездной поединок против Ливерпуля, который состоится в воскресенье, 22 ноября, в рамках 11-го тура АПЛ.

Почеттино признал, что времени на подготовку мало, однако заверил, что команда не собирается медлить.

"У меня много энергии. Быть главным тренером "Манчестер Юнайтед" - это привилегия. Мы не теряем времени. Нам нужно быть готовыми к борьбе уже в воскресенье. Сейчас не время думать об отдыхе или сне. Важно подготовиться должным образом", - подчеркнул аргентинец.

"Манчестер Юнайтед" находится в зоне вылета

Почеттино принял команду в непростом положении. После десяти туров АПЛ манкунианцы имеют в своем активе всего восемь очков и занимают 18 место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Аргентинец заменил в должности Майкла Каррика, которого клуб уволил после неудачного старта сезона.