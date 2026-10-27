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Футбол 27 жовтня 2026 · 21:36

Футболістів "Кривбас" оштрафували після розгрому від ЛНЗ

КДК УАФ покарав криворізький клуб після матчу УПЛ, у якому команда Патріка ван Леувена програла черкасцям
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Футболістів "Кривбас" оштрафували після розгрому від ЛНЗ
Криворіжці поступились ЛНЗ та не прийшли на флеш-інтерв'ю (Фото: ФК "Кривбас")

"Кривбас" зобов’язали сплатити 5 тисяч гривень за порушення регламенту після матчу 9-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Футболісти криворізької команди не з’явилися на флеш-інтерв’ю після поєдинку, який завершився розгромною поразкою господарів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

"Кривбас" покарали за порушення регламенту

Після розгромної поразки від ЛНЗ 18 жовтня жоден футбоіст криворізької команди не з'явився на післяматчеве флеш-інтерв'ю.

В КДК визнали це порушенням регламентних норм та зобов'язали клуб сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5 тисяч гривень.

Ван Леувен розкритикував ставлення футболістів

Після матчу тодішній головний тренер "Кривбаса" Патрік ван Леувен висловив розчарування діями деяких гравців, яких випустив на заміну після перерви.

За словами фахівця, він очікував від футболістів бажання довести, що вони заслуговують на місце у стартовому складі. Натомість, як зазначив тренер, окремі гравці виходили на поле з відчуттям власної переваги та без належної самовіддачі.

Особливо ван Леувена обурила ситуація з футболістами, які після викликів до національної збірної, на його думку, починали поводитися як "зірки". Тренер наголосив, що такі проблеми необхідно вирішувати, адже подібне ставлення знецінює роботу всієї команди.

Раніше ми повідомляли, що "Полісся" оштрафували на 145 тисяч гривень після перемоги над "Динамо".

Теги: УПЛ Футбол
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