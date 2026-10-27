Футболистов "Кривбасс" оштрафовали после разгрома от ЛНЗ

"Кривбасс" обязали оплатить 5 тысяч гривен за нарушение регламента после матча 9-го тура УПЛ против ЛНЗ. Футболисты криворожской команды не явились на флеш-интервью после поединка, завершившегося разгромным поражением хозяев.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ .

"Кривбасс" наказали за нарушение регламента

После разгромного поражения от ЛНЗ 18 октября ни один футболист криворожской команды не явился на послематчевое флеш-интервью.

В КДК признали это нарушением регламентных норм и обязали клуб уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 тысяч гривен.

Ван Леувен раскритиковал отношение футболистов

После матча тогдашний главный тренер "Кривбасса" Патрик ван Леувен выразил разочарование действиями некоторых игроков, выпущенных на замену после перерыва.

По словам специалиста, он ожидал от футболистов желания доказать, что они заслуживают места в стартовом составе. Как отметил тренер, отдельные игроки выходили на поле с чувством собственного преимущества и без должной самоотдачи.

Особенно ван Леувена возмутила ситуация с футболистами, которые после вызовов в национальную сборную, по его мнению, начинали вести себя как "звезды". Тренер подчеркнул, что такие проблемы необходимо решать, ведь подобное отношение обесценивает работу всей команды.