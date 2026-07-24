Мінус сходинка: як змінилась позиція України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Цього ігрового тижня свої матчі зіграли три з чотирьох українських команд в єврокубках. В результаті вони змогли набрати лише один баз з трьох можливих.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
По половині бала в скарбничку принесли "Полісся" та ЛНЗ, які зіграли свої матчі внічию. Але перемог в другому кваліфікаційному раунді українські вболівальники не побачили.
В результаті Україна заробило 1 очко (0,250 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА) та втратила одну сходинку - посідаючи наразі 22-е місце.
Відстань від найближчого конкурента, Румунії, поки що лишається незмінною - 0,288 очок. Натомість Хорватія змогла наблизитися до "синьо-жовтих". Ну а Австрія обігнала і Україну, і Хорватію.
Так виглядає таблиця коефіцієнтів станом на зараз
29 та 30 липня наші команди гратимуть на виїзді та спробують пробитися у фінальний відбірковий етап Ліги Європи та Ліги конференцій.
Раніше ми повідомляли, що фанати "Копенгагена" підтримали Україну на матчі з "Поліссям".