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Футбол 24 липня 2026 · 12:27

Мінус сходинка: як змінилась позиція України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Очки в скарбничку країни принесли тільки "Полісся" та ЛНЗ
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мінус сходинка: як змінилась позиція України в таблиці коефіцієнтів УЄФА
"Динамо" поступилось ПАОКу та не принесло бали до таблиці (Фото: fcdynamo.com)

Цього ігрового тижня свої матчі зіграли три з чотирьох українських команд в єврокубках. В результаті вони змогли набрати лише один баз з трьох можливих.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Внесок наших клубів в таблицю коефіцієнтів

По половині бала в скарбничку принесли "Полісся" та ЛНЗ, які зіграли свої матчі внічию. Але перемог в другому кваліфікаційному раунді українські вболівальники не побачили.

В результаті Україна заробило 1 очко (0,250 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА) та втратила одну сходинку - посідаючи наразі 22-е місце.

Відстань від найближчого конкурента, Румунії, поки що лишається незмінною - 0,288 очок. Натомість Хорватія змогла наблизитися до "синьо-жовтих". Ну а Австрія обігнала і Україну, і Хорватію.

Мінус сходинка: як змінилась позиція України в таблиці коефіцієнтів УЄФАТак виглядає таблиця коефіцієнтів станом на зараз

Розклад на наступний євротиждень

29 та 30 липня наші команди гратимуть на виїзді та спробують пробитися у фінальний відбірковий етап Ліги Європи та Ліги конференцій.

  • Середа, 29 липня, 20:00. "Копенгаген" - "Полісся"
  • Четвер, 30 липня, 20:45. ПАОК - "Динамо"
  • Четвер, 30 липня, 21:30. "Гент" - ЛНЗ

Раніше ми повідомляли, що фанати "Копенгагена" підтримали Україну на матчі з "Поліссям".

Теги: Футбол УЕФА Динамо Ліга Європи Ліга конференцій УЄФА
Головні матчі
Ліга конференцій Матч завершився
ЛНЗ 0:0 Гент
Ліга конференцій Матч завершився
Полісся 3:3 Копенгаген
Ліга Європи Матч завершився
Динамо 2:3 ПАОК
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