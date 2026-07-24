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Футбол 24 липня 2026 · 10:23

Нація воїнів: фанати "Копенгагена" підтримали Україну на матчі з "Поліссям"

Данські уболівальники проявили солідарність із українським народом перед поєдинком у Кошице
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Нація воїнів: фанати "Копенгагена" підтримали Україну на матчі з "Поліссям"
Наступний матч команди зіграють на домашній арені данського клубу (Фото: fck.dk)

Данські вболівальники влаштували яскраву акцію солідарності з Україною під час першого поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. На матчі проти житомирського "Полісся" з'явився символічний банер.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на публікацію журналіста Ендрю Тодоса у X (Twitter).

Перед початком номінально домашнього для житомирян матчу на арені "Кошицка Футбалова Арена" у словацькому Кошице гостьовий сектор фанатів "Копенгагена" розгорнув великий банер.

На ньому данською та англійською мовами був нанесений напис, який швидко привернув увагу медіа та спортивної спільноти:

"Залишайся сильною, Україно. Нація воїнів", - написали фанати "Копенгагена".

Таким чином активні вболівальники данського гранда висловили підтримку українському народові, який продовжує виборювати свободу та незалежність у боротьбі проти російської агресії.

Нація воїнів: фанати &quot;Копенгагена&quot; підтримали Україну на матчі з &quot;Поліссям&quot;Данські фанати підтримали Україну (Фото: ZoryaLondonsk, X)

Матч-відповідь незабаром

Перша зустріч між командами у Словаччині стала лише першою частиною двоматчевого протистояння за вихід до наступного раунду єврокубка.

Вирішальний матч-відповідь між "Копенгагеном" та "Поліссям" відбудеться 30 липня в столиці Данії.

Ми розповідали, що перший матч данців та житомирської "Зграї" закінчився гольовим трилером.

Теги: Футбол Ліга конференцій УЄФА
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