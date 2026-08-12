Катастрофа в Белграді: Станкович залишив "Црвену Звезду" через фіаско в ЛЧ

Головний тренер "Црвени Звезди" Деян Станкович офіційно подав у відставку. Причиною такого радикального кроку став виліт сербського клубу від ізраїльського "Хапоеля" в кваліфікації Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву генерального директора клубу Звездана Терзича у виданні Meridian Sport.
Виліт із Ліги чемпіонів викликав шквал обурення серед уболівальників, що змусило менеджмент белградців виправдовуватися та ухвалювати екстрені рішення. Генеральний директор Звездан Терзич визнав повне фіаско і розкритикував гру команди.
"Не пам'ятаю гіршого виступу "Црвени Звезди". Якби я сам сидів на трибуні, то розвернувся б і так само вимагав відставки Този Міяїловича та всього керівництва. Ми добре чуємо свій народ. Тільки-но завершилося засідання правління клубу - у грудні ми оголосимо позачергові вибори", - заявив він.
При цьому Деян Станкович залишив пост не за рішенням керівництва - він сам подав у відставку. Проте останній матч Станковича на посаді вийшов скандальним - його вилучили під час гри.
Фахівця гучно освистали вболівальники, коли він йшов в напрямку роздягальні. Однак тренер вирішив одразу відповісти критикам та жестом вказав вболівальникам бути ще гучнішими.
Псето некултурно, безобразно! pic.twitter.com/mkxclx6BiB— Велибор (@VeliborPavlovi7) August 11, 2026
Попри масштабне політичне перезавантаження, клуб має негайно вирішувати поточні спортивні завдання. Переговори щодо кандидатури нового очільника команди тривають у режимі нон-стоп.
Боси сербського клубу встановили жорсткий дедлайн: ім'я нового головного тренера зобов'язані офіційно назвати до опівночі найближчої п'ятниці. Перед уболівальниками керівництво вже вибачилося за єврокубковий провал.
Легендарний Деян Станкович вдруге очолив белградський колектив у 2025-му році. Минулий ігровий сезон під його керівництвом став тріумфальним для "червоно-білих" на внутрішній арені - команда оформила "золотий дубль", вигравши чемпіонат Сербії та національний Кубок.
Крім того, Станкович зумів вивести команду до стадії плей-оф Ліги Європи, проте зачепитися за груповий етап головного єврокубка цього разу так і не зміг.
Раніше ми розповідали про підсумки всіх матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та назвали всі пари плей-офф відбору ЛЧ.