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Футбол 12 серпня 2026 · 18:24

Катастрофа в Белграді: Станкович залишив "Црвену Звезду" через фіаско в ЛЧ

На додачу до відходу тренера, боси клубу змушені призначити позачергові вибори правління
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Катастрофа в Белграді: Станкович залишив "Црвену Звезду" через фіаско в ЛЧ
Станкович провів на чолі "Црвени Звезди" один сезон (Фото: Getty Images)

Головний тренер "Црвени Звезди" Деян Станкович офіційно подав у відставку. Причиною такого радикального кроку став виліт сербського клубу від ізраїльського "Хапоеля" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву генерального директора клубу Звездана Терзича у виданні Meridian Sport.

Капітуляція керівництва та тиск трибун

Виліт із Ліги чемпіонів викликав шквал обурення серед уболівальників, що змусило менеджмент белградців виправдовуватися та ухвалювати екстрені рішення. Генеральний директор Звездан Терзич визнав повне фіаско і розкритикував гру команди.

"Не пам'ятаю гіршого виступу "Црвени Звезди". Якби я сам сидів на трибуні, то розвернувся б і так само вимагав відставки Този Міяїловича та всього керівництва. Ми добре чуємо свій народ. Тільки-но завершилося засідання правління клубу - у грудні ми оголосимо позачергові вибори", - заявив він.

При цьому Деян Станкович залишив пост не за рішенням керівництва - він сам подав у відставку. Проте останній матч Станковича на посаді вийшов скандальним - його вилучили під час гри.

Фахівця гучно освистали вболівальники, коли він йшов в напрямку роздягальні. Однак тренер вирішив одразу відповісти критикам та жестом вказав вболівальникам бути ще гучнішими.

Пошуки нового тренера

Попри масштабне політичне перезавантаження, клуб має негайно вирішувати поточні спортивні завдання. Переговори щодо кандидатури нового очільника команди тривають у режимі нон-стоп.

Боси сербського клубу встановили жорсткий дедлайн: ім'я нового головного тренера зобов'язані офіційно назвати до опівночі найближчої п'ятниці. Перед уболівальниками керівництво вже вибачилося за єврокубковий провал.

Спадщина Станковича

Легендарний Деян Станкович вдруге очолив белградський колектив у 2025-му році. Минулий ігровий сезон під його керівництвом став тріумфальним для "червоно-білих" на внутрішній арені - команда оформила "золотий дубль", вигравши чемпіонат Сербії та національний Кубок.

Крім того, Станкович зумів вивести команду до стадії плей-оф Ліги Європи, проте зачепитися за груповий етап головного єврокубка цього разу так і не зміг.

Раніше ми розповідали про підсумки всіх матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та назвали всі пари плей-офф відбору ЛЧ.

Теги: Футбол
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