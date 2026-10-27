"Хотілося б і там людям подарувати свято": Назарина після розгрому "Динамо" заговорив про матч у Сарнах

Півзахисник "Шахтаря" Єгор Назарина прокоментував перемогу над "Динамо" з рахунком 3:0 в 1/8 фіналу Кубка України. Футболіст оцінив вплив вилучення Тараса Михавка на гру, пояснив психологічне значення перемоги в дербі та зізнався, що хотів би зіграти в наступному раунді проти "Маяка" із Сарн.

Що змінило вилучення Михавка

На думку півзахисника "гірників", вилучення у складі киян полегшило завдання його команді. Водночас Назарина нагадав, що чисельна перевага не гарантує перемоги, згадавши нещодавній матч "Шахтаря" проти "Інтера".

"Звісно, нам стало трохи легше після вилучення Михавка, але ж ми в більшості нещодавно програли "Інтеру". Тому іноді в такій чисельній конфігурації буває навіть важче. Ми довели справу до логічного завершення і це головне", – сказав футболіст "Шахтаря".

Півзахисник пояснив значення перемоги над Динамо

Назарина наголосив, що успіх у принциповому протистоянні важливий не лише з погляду виходу до наступного раунду Кубка України. Перемога з великим рахунком також має позитивно вплинути на психологічний стан команди після двох невдалих матчів проти "Інтера" (0:1) та "Зорі" (0:0).

"Дербі з "Динамо" – це завжди важливий і принциповий матч. Тому найголовніше – це те, що ми сьогодні перемогли і пройшли далі. У нас у п'ятницю важливий матч із "Оболонню", тому цю сторінку ми вже перегорнули і готуємося до п'ятничної гри. Але також важливо, з психологічної точки зору, що ми сьогодні перемогли головного конкурента із рахунком 3:0", – відзначив півзахисник.

Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК "Динамо" (Київ) за підтримки титульного спонсора .

Назарина хотів би зіграти в Сарнах

Півзахисник зазначив, що "Шахтар" прагне виграти турнір незалежно від майбутнього суперника. Водночас він виділив "Маяк" із Сарн, пояснивши своє бажання атмосферою, яку команда відчула під час попереднього виїзду до Вільхівців.

"Неважливо, з ким ми будемо грати у наступних стадіях. У нас є мета – перемогти у Кубку України і ми будемо до неї рухатися. Хотілося б поїхати в гості до команди "Маяк" Сарни, бо ми були в гостях у Вільхівцях, була класна атмосфера, для людей цей матч став святом. Тому хотілося б і там людям подарувати свято", – резюмував Єгор Назарина.