"Хотелось бы и там людям подарить праздник": Назарина после разгрома "Динамо" заговорил о матче в Сарнах

Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина прокомментировал победу над "Динамо" со счетом 3:0 в 1/8 финала Кубка Украины. Футболист оценил как повлияло удаление Тараса Михавко на игру, объяснил психологическое значение победы в дерби и признался, что хотел бы сыграть в следующем раунде против "Маяка" из Сарн.

Что изменило удаление Михавко

По мнению полузащитника "горняков", удаление в составе киевлян облегчило задачу его команде. В то же время, Назарина напомнил, что численное преимущество не гарантирует победы, вспомнив недавний матч "Шахтера" против "Интера".

"Конечно, нам стало немного легче после удаления Михавко, но мы в большинстве недавно проиграли "Интеру". Поэтому иногда в такой численной конфигурации бывает даже труднее. Мы довели дело до логического завершения и это главное", - сказал футболист "Шахтера".

Полузащитник объяснил значение победы над Динамо

Назарина подчеркнул, что успех в принципиальном противостоянии важен не только с точки зрения выхода в следующий раунд Кубка Украины. Победа с крупным счетом также положительно повлияет на психологическое состояние команды после двух неудачных матчей против "Интера" (0:1) и "Зари" (0:0).

"Дерби с "Динамо" – это всегда важный и принципиальный матч. Поэтому самое главное - это то, что мы сегодня победили и прошли дальше. У нас в пятницу важный матч с "Оболонью", поэтому эту страницу мы уже пролистали и готовимся к пятничной игре.

Этот материал создан по итогам медиатура, организованного ФК "Динамо" (Киев) при поддержке титульного спонсора .

Назарина хотел бы сыграть в Сарнах

Полузащитник отметил, что "Шахтер" стремится выиграть турнир вне зависимости от будущего соперника. В то же время, он выделил "Маяк" из Сарн, объяснив свое желание атмосферой, которую команда испытала во время предыдущего выезда в Вильховцы.

"Не важно, с кем мы будем играть в следующих стадиях. У нас есть цель – победить в Кубке Украины и мы будем к ней двигаться. Хотелось бы поехать в гости к команде "Маяк" Сарны, потому что мы были в гостях в Вильховцах, была классная атмосфера, для людей этот матч стал праздником. Поэтому хотелось бы и там подарить людям праздник", – резюмировал Назарина.