"Вегас Голден Найтс" одержали выездную победу над "Эдмонтоном Ойлерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гости выиграли, прервав серию из четырех поражений, тогда как канадский клуб потерпел четвертую неудачу подряд.

"Вегас" захватил инициативу на старте

"Вегас" активно начал встречу и к середине первого периода повел с преимуществом в две шайбы. Джек Айкел открыл счет в большинстве, а Тревор Коннелли удвоил преимущество гостей, воспользовавшись ошибкой соперника в обороне.

Во втором периоде хозяева перехватили инициативу. Колтон Дах сократил отставание после подставки под бросок Эвана Бушара, а Коннор Макдевид в конце двадцатиминутки завершил комбинацию с Каспери Капаненом, сравнив счет.

Эдмонтон провел сильный отрезок, но после перерыва не смог развить успех. Вратарь "Вегаса" Картер Гарт после одного из эпизодов ненадолго покинул площадку из-за физического дискомфорта. Его заменил Адина Гилл, однако Гарт вернулся на старт третьего периода.

Айкел и Коннелли обеспечили победу

В заключительной трети матча "Вегас" снова вышел вперед. Ник Дауд завершил передачу Марка Гаткомба, а Айкел вскоре оформил дубль, сделав счет 4:2.

Подколзин быстро вернул интригу, сократив отставание до одной шайбы, однако гости не позволили сопернику развить камбэк. Коннелли поставил точку, забросив шайбу в пустые ворота и оформив дубль.

Коннелли также записал на свой счет ассист, а Митч Марнер отдал две результативные передачи. Гарт завершил матч с 21 сейвом. В составе "Эдмонтона" Бушар набрал два ассиста, а Девон Леви отразил 22 броска.

"Эдмонтон Ойлерз" - "Вегас Голден Найтс" - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)