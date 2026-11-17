Женская сборная США уверенно триумфовала на чемпионате мира по хоккею, разгромив в решающем поединке принципиальных соперниц из Канады. Американки не только защитили титул, но и переписали свою историю, оформив уникальное достижение.

Принципиальное дерби в финале

Финальный поединок мирового первенства, состоявшийся 16 ноября в Дании, завершился уверенной победой американок со счетом 6:2.

Старт игры оказался удачным для канадок – на 11-й минуте Сара Филье открыла счет после передачи Джесси Элдридж. Однако еще до первого перерыва сборная США восстановила равновесие усилиями самой результативной хоккеистки в истории мировых первенств Хилари Найт.

Во втором периоде американки полностью перехватили инициативу. Сначала Келли Паннек вывела свою команду вперед, а в конце двадцатиминутки Найт реализовала большинство и оформила дубль. Для 37-летней нападающей эта шайба стала девятой на турнире, что является ее личным рекордом результативности на одном ЧМ.

В начале заключительного периода США сняли вопрос о победителе: Паннек забросила вторую шайбу, а через минуту Лейси Иден довела преимущество до 5:1. Филье почти сразу отыграла одну шайбу, также записав на свой счет дубль, но точку в матче на 57-й минуте поставила Хейли Скамурра, поразив пустые ворота.

Чемпионат мира по хоккею среди женщин. Финал

США – Канада – 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Исторические достижения сборной США

Этот финал стал уже 24-м очным противостоянием США и Канады в решающих матчах чемпионатов мира. Единственное исключение в истории турнира произошло в 2019 году, когда американки играли с Финляндией.

Добытый трофей стал для сборной США 12-м в истории – по этому показателю они сократили отставание от рекордсменок из Канады (13 титулов) до минимума.

Кроме того, американки защитили звание сильнейшей команды планеты, выиграв два турнира подряд впервые с периода 2013-2019 годов, когда они завоевали пять золотых медалей подряд. Главным же достижением стал первый в истории сборной США "золотой дубль" – победа на Олимпийских играх и чемпионате мира в рамках одного календарного года. Ранее подобный успех покорялся только канадкам в 2022 году.