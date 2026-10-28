"Ванкувер" победил впервые за 11 матчей, "Монреаль" одержал сухую победу: результаты НХЛ

В игровой день 27 октября в НХЛ состоялось 11 матчей. "Ванкувер" вырвал победу у "Анахайма" после отставания в две шайбы в конце встречи, "Нью-Джерси" разгромил "Даллас", а "Монреаль" и "Баффало" одержали победы на ноль.

"Ванкувер" прервал серию из 10 поражений

Одним из главных событий вечера стала победа "Ванкувера" над "Анахаймом" со счетом 6:5 в овертайме. "Канакс" уступали конце третьего периода, но забили трижды за заключительные минуты, причем две шайбы - после замены вратаря на дополнительного полевого игрока.

Джонатан Леккеримяки дважды отличился за 49 секунд и сравнял счет. В овертайме Филипп Гронек реализовал большинство в формате "пять на три" за 11 секунд до завершения дополнительного времени. Так "Ванкувер" прервал серию из 10 матчей без побед.

"Анахайм Дакс" - "Ванкувер Кенакс" - 5:6 ОТ (1:0, 3:1, 1:4, 0:1)

Другой напряженный матч прошел в Филадельфии. "Коламбус" вел 3:0 после первого периода, но позволил "Флайерз" сравнять счет: Джейми Драйсдейл забросил шайбу за 11 секунд до финальной сирены. В овертайме Кент Джонсон оформил дубль и принес "Блю Джекетсу" победу.

"Филадельфия Флайерз" - "Коламбус Блю Джекетс" - 3:4 ОТ (0:3, 1:0, 2:0, 0:1)

"Нью-Джерси" разгромил "Даллас", а "Флорида" продолжила неудачную серию

"Нью-Джерси Девилз" на выезде уверенно победил "Даллас Старз". Вратарь Коннор Хеллебак дебютировал за новую команду после перехода из "Виннипега" и отразил 17 бросков.

Нико Гишье оформил дубль, а Джек и Люк Гьюзи записали в актив по голу и результативной передаче. Победа стала для "Дэвилз" четвертой подряд и прервала пятиматчевую победную серию "Старз".

"Даллас Старз" - "Нью-Джерси Девилз" - 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

"Флорида Пантерз" также одержала четкую победу над "Виннипег Джетс". Братья Мэттью и Брейди Ткачуки вместе набрали семь очков: Мэттью отдал четыре результативных передачи, а Брейди забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам.

Для "Джетс" это поражение стало шестым подряд без победы.

"Виннипег Джетс" - "Флорида Пантерз" - 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

"Каролина" остановила "Бостон", а "Чикаго" одолела "Лос-Анджелес"

"Каролина Гаррикейнз" победила "Бостон Брюинз" со счетом 2:1. Победную шайбу на 51-й минуте забросил Себастьян Ахо. "Каролина" прервала восьмиматчевую серию "Бостона" с набранными очками.

"Каролина Харрикейнз" - "Бостон Брюинз" - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

"Чикаго Блэкхокс" с таким же счетом 2:1 обыграл "Лос-Анджелес Кингз". Роман Канцеров сравнял счет во втором периоде, а Вайетт Кайзер забросил победную шайбу в третьем. "Чикаго" прервало серию из трех поражений.

"Чикаго Блэкхокс" - "Лос-Анджелес Кингз" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

"Монреаль" и "Баффало" выиграли всухую

"Канадиенс" победил "Блюз" - главным героем встречи стал голкипер Джейкоб Фаулер, отразивший 46 бросков и установивший личный рекорд по количеству сейвов в матче НХЛ.

Закари Болдук забросил шайбу в ворота своей бывшей команды, а Флориан Шехай оформил первый гол в карьере в лиге. "Монреаль" выиграл в третий раз подряд, а "Сент-Луис" во второй раз не смог забить.

"Сент-Луис Блюз" - "Монреаль Канадиенс" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

"Баффало Сейбрз" также одержал сухую победу над "Сан-Хосе Шаркс". Колтен Эллис отразил 23 броска и оформил шатаут, а шайбы забросили Елен Зеллвегер и Зак Бенсон.

"Баффало" прервало серию из трех поражений, несмотря на то, что вратарь "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров совершил 38 сейвов.

"Сан-Хосе Шаркс" - "Баффало Сейбрз" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

"Айлендерс" победили в серии буллитов, "Миннесота" разобралась с "Ютой"

"Нью-Йорк Айлендерс" одолел "Нэшвилл Предаторз" в серии буллитов. Команда растратила преимущество в три шайбы, но все же вырвала победу. Вратарь Семен Варламов отразил 20 бросков и одержал первую победу в НХЛ с ноября 2024 года.

"Нэшвилл Предаторз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:4 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 0:2)

"Миннесота Уайлд" победила "Юту Маммот". За "Уайлд" забивали Капризов, Джоэл Эрикссон Эк и Максим Шабанов. "Миннесота" одержала третью победу подряд.

"Юта Маммот" - "Миннесота Уайлд" - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

"Вегас" прервал серию поражений благодаря дебютному голу Лавуа

"Голден Найтс" победил "Сенаторз" со счетом 4:1, прервав серию из трех матчей без побед. Рафаэль Лавуа забросил свою первую шайбу в НХЛ в третьем периоде, выведя команду вперед. Также в составе "Вегаса" отличились Брейден Боумен, Уильям Карлссон и Джек Айкел. Адин Гилл совершил 25 сэйвов.

Единственную шайбу "Оттавы" забросил Шейн Пинто. Лавуа сначала не должен попасть в состав на матч, но после травмы голкипера Картера Гарта получил возможность сыграть – и воспользовался ею.

"Вегас Голден Найтс" - "Оттава Сенаторз" - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)