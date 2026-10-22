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Зимние виды 22 октября 2026 · 10:52

"Сенаторы" под свист трибун разбили "Флориду": ужасный день для Брэди Ткачака в НХЛ (видео)

"Пантеры" потерпели разгромное поражение, а "Флайерс" наконец-то нашли свою игру
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Сенаторы" под свист трибун разбили "Флориду": ужасный день для Брэди Ткачака в НХЛ (видео)
Брэди Ткачак впервые сыграл против бывшей команды (фото: x.com/FlaPanthers)

В Национальной хоккейной лиге прошли очередные поединки регулярного чемпионата. Игровой день запомнился эмоциональным возвращением форварда Брэди Ткачака на лед бывшего клуба, а также продолжением успешной серии "Филадельфии" после продолжительного спада.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Горячий прием Ткачака в Оттаве

Центральным событием стала встреча "Оттавы" и "Флориды", которая завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1. Главной интригой матча была игра Брэди Ткачака, который летом перешел в состав "Пантер" после восьми сезонов в составе "Сенаторов".

Трибуны канадской арены в основном освистали своего бывшего лидера, хотя именно он открыл счет во встрече и забросил единственную шайбу гостей.

Впрочем, "Сенаторы" быстро перехватили инициативу и переломили ход противостояния благодаря яркой игре Тима Штюцле (гол+ассист) и двум результативным очкам Джейка Сандерсона. Победа позволила "Оттаве" закрепиться в топ-5 Восточной конференции, тогда как "Флорида" расположилась на шестой строчке.

"Летчики" пошли на взлет

В параллельном матче "Филадельфия" на выезде одолела "Баффало" со счетом 3:1. Важным моментом поединка стали первые заброшенные шайбы в НХЛ для форварда Коула Кнубла, внесшего весомый вклад в общий успех своей команды.

"Флайерс" одержали уже третью победу подряд. Этот успешный отрезок стал отличной реакцией команды на провальный старт сезона, во время которого "Филадельфия" потерпела девять поражений подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат. 22 октября

  • "Баффало" – "Филадельфия" – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
  • "Оттава" – "Флорида" – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Накануне "Сокол" уступил "Кременчугу" в серии буллитов в матче чемпионата Украины.

Теги: Хоккей НХЛ
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