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Зимові види 22 жовтня 2026 · 10:52

"Сенатори" під свист трибун розбили "Флориду": жахливий день для Бреді Ткачака в НХЛ (відео)

"Пантери" зазнали розгромної поразки, а "Флаєрс" нарешті знайшли свою гру
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Сенатори" під свист трибун розбили "Флориду": жахливий день для Бреді Ткачака в НХЛ (відео)
Бреді Ткачак вперше зіграв проти колишньої команди (фото: x.com/FlaPanthers)

У Національній хокейній лізі відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату. Ігровий день запам'ятався емоційним поверненням форварда Бреді Ткачака на лід колишнього клубу, а також продовженням успішної серії "Філадельфії" після тривалого спаду.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Гарячий прийом Ткачака в Оттаві

Центральною подією дня стала зустріч "Оттави" та "Флориди", яка завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 5:1. Головною інтригою матчу була гра Бреді Ткачака, який влітку перейшов до складу "Пантер" після восьми сезонів у складі "Сенаторів".

Трибуни канадської арени здебільшого освистали свого колишнього лідера, хоча саме він відкрив рахунок у зустрічі й закинув єдину шайбу гостей.

Втім, "Сенатори" швидко перехопили ініціативу й переламали хід протистояння завдяки яскравій грі Тіма Штюцле (гол + асист) та двом результативним очкам Джейка Сандерсона. Перемога дозволила "Оттаві" закріпитися у топ-5 Східної конференції, тоді як "Флорида" наразі розташувалася на шостій сходинці.

"Льотчики" пішли на зліт

У паралельному матчі "Філадельфія" на виїзді здолала "Баффало" з рахунком 3:1. Важливим моментом поєдинку стали перші закинуті шайби в НХЛ для форварда Коула Кнубла, який зробив вагомий внесок у загальний успіх своєї команди.

Завдяки цій звитязі "Флаєрс" здобули вже третю перемогу поспіль. Цей успішний відрізок став чудовою реакцією команди на провальний старт сезону, під час якого "Філадельфія" зазнала дев'яти поразок поспіль.

НХЛ. Регулярний чемпіонат. 22 жовтня

  • "Баффало" – "Філадельфія" – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
  • "Оттава" – "Флорида" – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Напередодні "Сокіл" поступився "Кременчуку" в серії булітів у матчі чемпіонату України.

Теги: Хокей НХЛ
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