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Зимние виды 15 октября 2026 · 20:56

Напряженный реванш в хоккее: "Кременчуг" одолел конкурента в борьбе за топ-позицию чемпионата

Победители догнали соперника в турнирной таблице
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Напряженный реванш в хоккее: "Кременчуг" одолел конкурента в борьбе за топ-позицию чемпионата
"Кременчуг" минимально обыграл "Шершней" (фото: ХК "Кременчуг")
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В чемпионате Украины по хоккею состоялся очередной матч регулярного сезона. "Кременчуг" на домашнем льду принимал богуславских "Шершней" и стремился взять реванш за предыдущую неудачу в очном противостоянии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Напряженная борьба и развязка

Первая 20-минутка прошла в равной борьбе и без заброшенных шайб. Счет во встрече удалось открыть только в середине второго периода: на 35-й минуте форвард хозяев Юрий Мироненко вывел "Кременчуг" вперед. Впрочем, гости вскоре восстановили паритет благодаря точному броску Ярослава Панченко.

Судьба напряженного противостояния была решена в начале третьего периода. На 45-й минуте Глеб Кривошапкин забросил вторую шайбу в ворота клуба из Богуслава, и этого успеха хозяев хватило для итоговой победы со счетом 2:1.

Чемпионат Украины по хоккею. Регулярный сезон

"Кременчуг" – "Шершни" – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 24:11 Мироненко – 1:0, 38:03 Панченко (Валькун) – 1:1, 44:27 Кривошапкин (Геворкян) – 2:1

Турнирное положение команд

Благодаря этой победе подопечные Артема Гниденко набрали 8 очков и поднялись на второе место турнирной таблицы, опередив "Шершней" по дополнительным показателям. Лидером чемпионата остается "Одещина", в корзине которой 11 пунктов.

Положение команд в регулярном чемпионате:

  1. "Одещина" – 11 очков (5 матчей)
  2. "Кременчуг" – 8 (5)
  3. "Шершни" – 8 (5)
  4. "Сокол" – 6 (3)
  5. "Днепр Херсон" – 0 (4)

Ранее киевский "Сокол" потерпел первое поражение в сезоне.

Теги: Хоккей Чемпионат Украины Кременчуг
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