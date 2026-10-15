Напружений реванш у хокеї: "Кременчук" здолав конкурента в боротьбі за топ-позиції чемпіонату

У чемпіонаті України з хокею відбувся черговий поєдинок регулярного сезону. "Кременчук" на домашньому льоду приймав богуславських "Шершнів" і прагнув поквитатися за попередню невдачу в очному протистоянні.

Напружена боротьба та розв'язка

Перша 20-хвилинка пройшла в рівній боротьбі та без закинутих шайб. Рахунок у зустрічі вдалося відкрити лише в середині другого періоду: на 35-й хвилині форвард господарів Юрій Мироненко вивів "Кременчук" уперед. Втім, гості невдовзі відновили паритет завдяки влучному кидку Ярослава Панченка.

Долю напруженого протистояння було вирішено на початку третього періоду. На 45-й хвилині Гліб Кривошапкін закинув другу шайбу у ворота клубу з Богуслава, і цього успіху господарів вистачило для підсумкової звитяги з рахунком 2:1.

Чемпіонат України з хокею. Регулярний сезон

"Кременчук" - "Шершні" - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 24:11 Мироненко – 1:0, 38:03 Панченко (Валькун) – 1:1, 44:27 Кривошапкін (Геворкян) – 2:1

Турнірне положення команд

Завдяки цій перемозі підопічні Артема Гніденка набрали 8 очок та піднялися на другу сходинку турнірної таблиці, випередивши "Шершнів" за додатковими показниками. Лідером чемпіонату залишається "Одещина", у кошику якої 11 пунктів.

Положення команд у регулярному чемпіонаті: