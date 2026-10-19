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Зимние виды 19 октября 2026 · 13:46

Громкая сенсация в НХЛ: аутсайдер остановил чемпиона и прервал его суперсерию (видео)

"Калгари" одолел "Каролину" и одержал первую домашнюю победу в сезоне
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Громкая сенсация в НХЛ: аутсайдер остановил чемпиона и прервал его суперсерию (видео)
"Калгари" остановил чемпиона (фото: x.com/NHLFlames)
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В ночь на 19 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись всего два матча. В одном из них прервалась длительная победная серия одного из лидеров сезона.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Конец серии Хьюза

В первом матче "Миннесота Уайлд" на домашнем льду победила "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 2:1.

Несмотря на победу команды, оборвалась восьмиматчевая результативная серия защитника Квинна Хьюза. В то же время "Миннесота" завоевала важные очки и укрепила свои позиции на Западе.

"Калгари" остановил "Каролину"

В другом поединке дня "Калгари Флеймз" на собственной площадке одолел "Каролину Харрикейнз" со счетом 3:2.

Гости подходили к встрече на фоне семи побед, однако не смогли продолжить свою серию. "Огоньки" вырвали победу и прервали успешный отрезок одного из лидеров чемпионата.

Для "Калгари" эта победа стала первой домашней в текущем сезоне. В то же время, клуб продолжает борьбу за выход из нижней части турнирной таблицы.

Нынешний сезон имеет особое значение для "Флеймз": он станет последним для команды на ее нынешней арене.

Результаты матчей НХЛ за 19 октября:

  • "Миннесота Уайлд" – "Коламбус Блю Джекетс" – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
  • "Калгари Флеймз" – "Каролина Харрикейнз" – 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

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Теги: Хоккей НХЛ
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