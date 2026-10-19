Гучна сенсація в НХЛ: аутсайдер зупинив чемпіона та перервав його суперсерію (відео)

У ніч проти 19 жовтня в регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулися лише два матчі. В одному з них перервалася тривала переможна серія одного з лідерів сезону.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Кінець серії Х'юза

У першому матчі "Міннесота Вайлд" на домашньому льоду перемогла "Коламбус Блю Джекетс" із рахунком 2:1.

Попри перемогу команди, обірвалася восьмиматчева результативна серія захисника Квінна Х'юза. Водночас "Міннесота" здобула важливі очки та зміцнила свої позиції на Заході.

"Калгарі" зупинив "Кароліну"

В іншому поєдинку дня "Калгарі Флеймз" на власному майданчику здолав "Кароліну Гаррікейнз" із рахунком 3:2.

Гості підходили до зустрічі на тлі семи перемог поспіль, однак не змогли продовжити свою серію. "Вогники" вирвали перемогу та перервали успішний відрізок одного з лідерів чемпіонату.

Для "Калгарі" ця звитяга стала першою домашньою в поточному сезоні. Водночас клуб продовжує боротьбу за вихід із нижньої частини турнірної таблиці.

Нинішній сезон має особливе значення для "Флеймз": він стане останнім для команди на її теперішній арені.

Результати матчів НХЛ за 19 жовтня: