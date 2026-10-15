Впервые за 7 лет: Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

WTA 1000, Ухань. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Ханью Гуо (Китай) – 6:1, 6:4.

No messing around



Elina Svitolina is in the zone, and takes the first set 6-1 over Guo.#dongfengvoyahwuhanopen pic.twitter.com/JxpeTyfC7Z — wta (@WTA) October 15, 2026

Свитолина уверенно одолела Гуо

Украинка мощно начала встречу, поведя в первой партии со счетом 3:0. Китаянка сумела отыграть один брейк, однако после этого Свитолина забрала оставшиеся в сете гейма.

Во второй партии теннисистки обменивались брейками, но решающей стала концовка. Оба последних гейма остались за украинкой, которая реализовала матчпойнт с четвертой попытки и завершила встречу в свою пользу.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Свитолина выполнила два эйса, допустила четыре двойных ошибок и 31 непринужденную ошибку. По количеству винеров украинка превзошла соперницу – 17 против 10.

Свитолина вернулась в четвертьфинал в Ухане

Для Свитолиной это шестое выступление на турнире в Ухане и первый выход в четвертьфинал с 2019 года. Лучшим результатом украинки на этих соревнованиях остается полуфинал в 2014 году.

Победа над Гуо также продолжила поразительную серию теннисистки: в этом сезоне Свитолина выиграла все 37 матчей, у которых забирала первый сет.

В то же время поединок с находящейся за пределами топ-200 мирового рейтинга китаянкой стал для украинки третьим таким противостоянием в сезоне. Ранее Свитолина победила Ноэми Базилетти на турнире в Риме, но уступила Грет Миннен в Кубке Билли Джин Кинг.

Кто станет следующей соперницей Свитолиной?

В четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане украинка встретится с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и британкой Сонай Картал.

Победа в следующем раунде позволит Свитолиной приблизиться к повторению своего лучшего результата на турнире.