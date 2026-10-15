rbc.ua
UA | RU
Четвер, 15 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Теніс Вперше за 7 років: Світоліна вийшла в чвертьфіналу турніру в Ухані
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 15 жовтня 2026 · 10:52

Вперше за 7 років: Світоліна вийшла в чвертьфіналу турніру в Ухані

Українка у двох сетах здолала китаянку Ханью Гуо та дізналася потенційних суперниць у наступному раунді
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вперше за 7 років: Світоліна вийшла в чвертьфіналу турніру в Ухані
Світоліна продовжує боротьбу за перемогу в Китаї (Фото: wuhanopentennis.com)
Додати як бажане джерело в Google

Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Ухані, перемігши китаянку Ханью Гуо. Поєдинок тривав півтори години.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

WTA 1000, Ухань. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Ханью Гуо (Китай) - 6:1, 6:4.

Світоліна впевнено здолала Гуо

Українка потужно розпочала зустріч, повівши в першій партії з рахунком 3:0. Китаянка зуміла відіграти один брейк, однак після цього Світоліна забрала всі гейми, що залишилися в сеті.

У другій партії тенісистки обмінювалися брейками, але вирішальною стала кінцівка. Обидва останні гейми залишилися за українкою, яка реалізувала матчпойнт із четвертої спроби та завершила зустріч на свою користь.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини. За цей час Світоліна виконала два ейси, припустилася чотирьох подвійних помилок і 31 невимушеної помилки. За кількістю віннерів українка перевершила суперницю - 17 проти 10.

Світоліна повернулася до чвертьфіналу в Ухані

Для Світоліної це шостий виступ на турнірі в Ухані та перший вихід до чвертьфіналу з 2019-го року. Найкращим результатом українки на цих змаганнях залишається півфінал у 2014-му році.

Перемога над Гуо також продовжила вражаючу серію тенісистки: цього сезону Світоліна виграла всі 37 матчів, у яких забирала перший сет.

Водночас поєдинок із китаянкою, яка перебуває за межами топ-200 світового рейтингу, став для українки третім таким протистоянням у сезоні. Раніше Світоліна перемогла Ноемі Базілетті на турнірі в Римі, але поступилася Грет Міннен у Кубку Біллі Джин Кінг.

Хто стане наступною суперницею Світоліної?

У чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Ухані українка зустрінеться з переможницею матчу між італійкою Жасмін Паоліні та британкою Сонай Картал.

Перемога в наступному раунді дозволить Світоліній наблизитися до повторення свого найкращого результату на турнірі.

Раніше ми повідомляли, що український дует Англеіни Калініної та Даяни Ястремської знявся з турніру в Ухані.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
Головні матчі
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Шахтар - : - АЕК
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Рома - : - Реал
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Манчестер Сіті - : - ПСЖ
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Пилип Будківський: "Мріяв грати за "Динамо". Але виявилося, що в мене інший шлях" Пилип Будківський: "Мріяв грати за "Динамо". Але виявилося, що в мене інший шлях" Ахметов отримав орден від Шевченка: за що нагородили президента "Шахтаря" Ахметов отримав орден від Шевченка: за що нагородили президента "Шахтаря" Характер і вольовий камбек: "Шахтар" вирвав перемогу в АЕКа у Лізі чемпіонів (відео) Характер і вольовий камбек: "Шахтар" вирвав перемогу в АЕКа у Лізі чемпіонів (відео)
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор