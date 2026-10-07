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Теннис 07 октября 2026 · 18:32

В четвертый раз в карьере: Свитолина с разгромом вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Пекине

Украинка уверенно преодолела американскую соперницу и продолжает борьбу за титул.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
В четвертый раз в карьере: Свитолина с разгромом вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Пекине
Свитолина в четвертый раз вышла в 1/4 финала турнира в Пекине (Фото: WTA, Instagram)
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине. В 1/8 финала украинка в двух сетах победила американку Энн Ли.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Как Свитолина победила Ли

Украинка мощно начала первый сет и сразу реализовала два брейкпойнта, после чего повела 4:1. Ли попыталась вернуться в борьбу и сократила отставание, однако Свитолина не позволила сопернице развить успех. Украинка выиграла два следующих гейма, а в последнем еще раз сделала брейк – 6:2.

Вторую партию Свитолина начала еще увереннее. Украинка выиграла четыре гейма подряд, поставив американку в крайне затруднительное положение. Ли сумела прервать серию соперницы и взять два гейма подряд. Однако Свитолина удержала преимущество и довела матч до победы – 6:3.

Пятый четвертьфинал Светолиной в сезоне

Для украинки это уже пятый турнир WTA 1000 в 2026 году, на котором она досталась по меньшей мере четвертьфинала. Ранее Свитолина доходила до:

  • полуфинала в Индиан-Уэллсе;
  • финала в Дубае;
  • полуфинала в Торонто;
  • победы на турнире в Риме

В Пекине украинка в четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале. Ее лучший результат на этом турнире – полуфинал в 2016-м году.

Кто станет соперницей украинки

В четвертьфинале Элину ждет представительница Китая Цинь Вэнь Чжэн. Китайская теннисистка в своем матче 1/8 финала победила Алина Чараеву из Армении.

Свитолина и Цинь Вэнь Чжэн теперь определят одну из участниц полуфинала WTA 1000 в Пекине.

Ранее мы сообщали, что Свитолина и Костюк узнали свои шансы на WTA Finals.

Теги: Теннис Элина Свитолина
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