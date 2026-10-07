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Теніс 07 жовтня 2026 · 18:32

Вчетверте в кар'єрі: Світоліна із розгромом вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 у Пекіні

Українка впевнено подолала американську суперницю та продовжує боротьбу за титул
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вчетверте в кар'єрі: Світоліна із розгромом вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 у Пекіні
Світоліна вчетверте вийшла в 1/4 фіналу турніру в Пекіні (Фото: WTA, Instagram)
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Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні. В 1/8 фіналу українка у двох сетах перемогла американку Енн Лі.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Як Світоліна перемогла Лі

Українка потужно розпочала перший сет і одразу реалізувала два брейкпойнти, після чого повела 4:1. Лі спробувала повернутися у боротьбу та скоротила відставання, однак Світоліна не дозволила суперниці розвинути успіх. Українка виграла два наступні гейми, а в останньому ще раз зробила брейк - 6:2.

Другу партію Світоліна розпочала ще впевненіше. Українка виграла чотири гейми поспіль, поставивши американку у вкрай складне становище. Лі зуміла перервати серію суперниці та взяти два гейми поспіль. Однак Світоліна втримала перевагу й довела матч до перемоги - 6:3.

П'ятий чвертьфінал Світоліної у сезоні

Для українки це вже п'ятий турнір WTA 1000 у 2026-му році, на якому вона дісталася щонайменше чвертьфіналу. Раніше Світоліна доходила до:

  • півфіналу в Індіан-Веллсі;
  • фіналу в Дубаї;
  • півфіналу в Торонто;
  • перемоги на турнірі в Римі.

У Пекіні українка вчетверте у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі. Її найкращий результат на цьому турнірі - півфінал у 2016-му році.

Хто стане суперницею українки

У чвертьфіналі на Еліну чекає представниця Китаю Цінь Вень Чжен. Китайська тенісистка у своєму матчі 1/8 фіналу перемогла Аліна Чараєву з Вірменії.

Світоліна та Цінь Вень Чжен тепер визначать одну з учасниць півфіналу WTA 1000 у Пекіні.

Раніше ми повідомляли, що Світоліна та Костюк дізналися свої шанси на WTA Finals.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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