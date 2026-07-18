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Теннис 18 июля 2026 · 23:13

Украинская теннисистка вышла в финал квалификации на турнире WTA в Праге

Для этого понадобилось сыграть три сета против местной соперницы
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Украинская теннисистка вышла в финал квалификации на турнире WTA в Праге
Вероника Подрез (фото: Федерация тенниса Украины)

Вероника Подрез преодолела первый раунд квалификации на пражском турнире, преодолев Терезу Крейчеву.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Подрез – Крейчева: ход матча

19-летняя украинка уступила первый сеть 3:6. Интересно, что обе соперницы в этой партии отдали первые гейма на своих подачах.

Во втором сете Подрез преобладала соперницу и выиграла этот игровой период со счетом 6:2. Еще более убедительным вышел третий сет: Подрез выиграла со счетом 6:1 и вышла в финал квалификации.

В следующем этапе соперницей украинской теннисистки будет представитель Японии Рина Сайго. Победитель этого противостояния получит право играть в основной сетке турнира.

Прага, WTA 250

Вероника Подрез (Украина) – Тереза Крейчева (Чехия) – 3:6. 6:2, 6:1.

История турнира в Праге

Столица Чехии начала принимать турнир серии WTA 250 с 2010 года. Первоначально это был турнир ITF, а с 2015 года его начали включать в расписание сезона WTA-тура.

Чаще пражские соревнования выигрывали именно чешские теннисистки: из 15 турниров 9 раз победу праздновали именно представительницы Чехии. Действующей чемпионкой Prague Open является Мария Боузкова. В прошлом году она выиграла финальный матч у еще одной местной игроки – Линды Носковой (2:6, 6:1, 6:3).

Тем временем Александра Олейникова проиграла в полуфинале турнира WTA 250 в румынском городе Яссы.

Теги: Теннис
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