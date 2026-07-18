Українська тенісистка вийшла до фіналу кваліфікації на турнірі WTA у Празі

Подрез – Крейчова: хід матчу

19-річна українка поступилася у першому сеті 3:6. Цікаво, що обидві суперниці у цій партії віддали перші гейми на своїх подачах.

У другому сеті Подрез переважала суперницю і виграла цей ігровий період із рахунком 6:2. Ще більш переконливим вийшов третій сет: Подрез перемогла із рахунком 6:1 і вийшла до фіналу кваліфікації.

У наступному етапі суперницею української тенісистки буде представниця Японії Ріна Сайго. Переможець цього протистояння отримає право грати в основній сітці турніру.

Прага, WTA 250

Вероніка Подрез (Україна) – Тереза Крейчова (Чехія) – 3:6. 6:2, 6:1.

Історія турніру у Празі

Столиця Чехії почала приймати турнір серії WTA 250 з 2010 року. Спочатку це був турнір ITF, а з 2015 року його почали включати в розклад сезону WTA-туру.

Найчастіше празькі змагання вигравали саме чеські тенісистки: з 15 турнірів 9 разів перемогу святкували саме представниці Чехії. Чинною чемпіонкою Prague Open є Маріє Боузкова. Минулого року вона виграла фінальний матч у ще однієї місцеої гравчині – Лінди Носкової (2:6, 6:1, 6:3).