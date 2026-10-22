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Теннис 22 октября 2026 · 08:15

Украинская теннисистка сразится за полуфинал на Итоговом турнире в Китае

Полина Скляр провела второй поединок группового этапа на WTT Junior Finals в Чэнду
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинская теннисистка сразится за полуфинал на Итоговом турнире в Китае
Полина Скляр (фото: instagram.com/_polina_skliar_)

Украинская теннисистка Полина Скляр потерпела поражение во втором туре группового этапа Итогового юниорского турнира WTT в китайском Чэнду. В то же время, 15-летняя спортсменка сохраняет шансы на выход в полуфинал перед заключительным матчем группового этапа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

WTT Junior Finals. Группа В. Второй тур

Полина Скляр (Украина, 7) – Мария Макарова (5) – 2:6, 1:6

Как прошел матч

Второй матч группового этапа оказался для 15-летней украинки очень сложным. Полина Скляр не смогла найти свой ритм в противостоянии с Марией Макаровой и уступила в двух сетах за 57 минут.

За время, проведенное на корте, Скляр выполнила один эйс и не допустила ни одной двойной ошибки, однако ключевым фактором стала нереализация собственных брейкпойнтов.

Это была уже вторая очная встреча теннисисток в текущем сезоне – в июле украинка победила эту же соперницу в четвертьфинале юниорского Уимблдона, где впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Grand Slam.

Решающее сражение впереди

На старте группового этапа Итогового юниорского турнира украинка одержала волевую победу над американкой Дженай Престон. После двух матчей в ее активе одна победа и одно поражение.

В заключительном туре Скляр встретится с чешкой Яной Ковачковой. Именно этот матч будет решающим для украинки в борьбе за продолжение выступлений на турнире.

В полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы. Несмотря на неудачный второй матч, Скляр сохраняет возможность пробиться в четверку сильнейших участниц соревнований в Чэнду.

Ранее стало известно, что пятая ракетка Украины досрочно завершила сезон.

Теги: Теннис
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