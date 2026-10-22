Украинская теннисистка сразится за полуфинал на Итоговом турнире в Китае

Украинская теннисистка Полина Скляр потерпела поражение во втором туре группового этапа Итогового юниорского турнира WTT в китайском Чэнду. В то же время, 15-летняя спортсменка сохраняет шансы на выход в полуфинал перед заключительным матчем группового этапа.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
WTT Junior Finals. Группа В. Второй тур
Полина Скляр (Украина, 7) – Мария Макарова (5) – 2:6, 1:6
Второй матч группового этапа оказался для 15-летней украинки очень сложным. Полина Скляр не смогла найти свой ритм в противостоянии с Марией Макаровой и уступила в двух сетах за 57 минут.
За время, проведенное на корте, Скляр выполнила один эйс и не допустила ни одной двойной ошибки, однако ключевым фактором стала нереализация собственных брейкпойнтов.
Это была уже вторая очная встреча теннисисток в текущем сезоне – в июле украинка победила эту же соперницу в четвертьфинале юниорского Уимблдона, где впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Grand Slam.
На старте группового этапа Итогового юниорского турнира украинка одержала волевую победу над американкой Дженай Престон. После двух матчей в ее активе одна победа и одно поражение.
В заключительном туре Скляр встретится с чешкой Яной Ковачковой. Именно этот матч будет решающим для украинки в борьбе за продолжение выступлений на турнире.
В полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы. Несмотря на неудачный второй матч, Скляр сохраняет возможность пробиться в четверку сильнейших участниц соревнований в Чэнду.
Ранее стало известно, что пятая ракетка Украины досрочно завершила сезон.