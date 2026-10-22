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Теніс 22 жовтня 2026 · 08:15

Українська тенісистка битиметься за півфінал на Підсумковому турнірі у Китаї

Поліна Скляр провела другий поєдинок групового етапу на WTT Junior Finals у Ченду
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українська тенісистка битиметься за півфінал на Підсумковому турнірі у Китаї
Поліна Скляр (фото: instagram.com/_polina_skliar_)

Українська тенісистка Поліна Скляр зазнала поразки у другому турі групового етапу Підсумкового юніорського турніру WTT у китайському Ченду. Водночас 15-річна спортсменка зберігає шанси на вихід до півфіналу перед заключним матчем групового етапу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

WTT Junior Finals. Група В. Другий тур

Поліна Скляр (Україна, 7) – Марія Макарова (5) – 2:6, 1:6

Як пройшов матч

Другий матч групового етапу виявився для 15-річної українки вкрай складним. Поліна Скляр не змогла знайти свій ритм у протистоянні з Марією Макаровою та поступилася у двох сетах за 57 хвилин.

За час, проведений на корті, Скляр виконала один ейс і не припустилася жодної подвійної помилки, однак ключовим фактором стала нереалізація власних брейкпойнтів.

Це була вже друга очна зустріч тенісисток у поточному сезоні – у липні українка перемогла цю ж суперницю у чвертьфіналі юніорського Вімблдону, де вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу турніру Grand Slam.

Вирішальний бій попереду

На старті групового етапу Підсумкового юніорського турніру українка здобула вольову перемогу над американкою Дженай Престон. Після двох матчів у її активі одна перемога та одна поразка.

У заключному турі Скляр зустрінеться з чешкою Яною Ковачковою. Саме цей матч матиме вирішальне значення для українки в боротьбі за продовження виступів на турнірі.

До півфіналу вийдуть по дві найкращі тенісистки з кожної групи. Тож, попри невдалий другий матч, Скляр зберігає можливість пробитися до четвірки найсильніших учасниць змагань у Ченду.

Раніше стало відомо, що п'ята ракетка України достроково закінчила сезон.

Теги: Теніс
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