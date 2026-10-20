rbc.ua
UA | RU
Вторник, 20 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Теннис Провал на старте в Осаке: седьмая сеяная украинка неожиданно выбыла из турнира WTA
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 20 октября 2026 · 10:22

Провал на старте в Осаке: седьмая сеяная украинка неожиданно выбыла из турнира WTA

Александра Олейникова уступает квалифаерке и завершает выступления в Японии.
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Провал на старте в Осаке: седьмая сеяная украинка неожиданно выбыла из турнира WTA
Александра Олейникова (фото: Getty Images)

Шестая ракетка Украины и 62-я в мировом рейтинге Александра Олейникова зацепилась за высокий посев на турнире WTA 250 в японской Осаке, однако сенсационно завершила выступления уже в первом круге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.

Осока. WTA 250. 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) – Мэри Стояна (США) – 2:6, 3:6

Проблемы на собственной подаче

Матч 1/16 финала продолжался 1 час и 21 минуту и завершился убедительной победой американской теннисистки, которая занимает 114-е место в рейтинге WTA.

Стояна сразу захватила инициативу в первом сете, поведя 3:0. По ходу стартовой партии Олейникова проиграла все четыре гейма на своей подаче, что позволило сопернице закрыть сет за 39 минут.

Во втором сете борьба на корте оставалась нестабильной с обеих сторон: украинка снова не смогла выиграть ни одного гейма на своей подаче, позволив сопернице сделать четыре брейка подряд. Несмотря на то что Олейникова отыграла 11 брейк-пойнтов, американка лучше воспользовалась ошибками соперницы и довела матч до победы. Это была первая очная встреча теннисисток на профессиональном уровне.

Неутешительная серия и дальнейшие планы

Для Олейниковой это поражение стало уже третьим за последние четыре матча против соперниц за пределами топ-100 мирового рейтинга. Единственную победу с конца сентября украинка одержала над китайской теннисисткой Ушуан Чжэн.

Неудачный старт в Осаке прервал выступление украинской теннисистки на уровне WTA 250, где она играла впервые с конца июля. Теперь Олейникова отправится в Токио, где выступит в квалификационной сетке престижного турнира серии WTA 500.

Ранее мы сообщили, на каких местах находятся Свитолина, Костюк и другие украинки в обновленном рейтинге WTA.

Теги: Теннис
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
ПСЖ против "Барселоны" и тяжелый экзамен "Шахтера": главные матчи 3-го тура Лиги чемпионов ПСЖ против "Барселоны" и тяжелый экзамен "Шахтера": главные матчи 3-го тура Лиги чемпионов Развод со Свитолиной: Монфис шокировал радикальным решением о завершении карьеры Развод со Свитолиной: Монфис шокировал радикальным решением о завершении карьеры Скандал в ФИФА из-за России: 18 стран пошли на радикальный шаг и сорвали планы организации Скандал в ФИФА из-за России: 18 стран пошли на радикальный шаг и сорвали планы организации
Мнения
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина