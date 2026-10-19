Обновленный рейтинг WTA: Свитолина и Костюк в топ-10, Снигур установила личный рекорд

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг в одиночном разряде по итогам турнирной недели. Украинские лидеры сохранили свои высокие позиции в первой десятке мирового зачета, а Дарья Снигур поднялась на новую для себя высоту.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный рейтинг организации .

Личный рекорд Снигур

В топ-10 мирового рейтинга WTA позиции отечественных теннисисток остались без изменений. Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает находиться на шестой строчке. Благодаря выходу в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане она гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA.

Еще одна представительница Украины, Марта Костюк, уверенно удерживает 10 место мирового зачета.

Третья ракетка Украины Дарья Снигур по итогам недели обновила личный рекорд. После выступления в Ухане она поднялась на 40-ю строчку мирового рейтинга.

Другие украинские теннисистки из первой сотни несколько потеряли позиции: Юлия Стародубцева опустилась на 50-е место, Ангелина Калинина стала 51-й, а Александра Олейникова оказалась на 62-й строчке. Даяна Ястремская сохранила 103-ю позицию.

Лидеры мирового зачета

Возглавлять мировой рейтинг продолжает Елена Рыбакина из Казахстана. В топ-5 также входят Арина Соболенко, Мирра Андреева, Джессика Пегула и Коко Гофф.

Главный скачок недели совершила полька Мая Хвалинская: после триумфа на турнире в Ухане она поднялась сразу на 11 ступенек и заняла 11 место в мировом зачете.

Топ-10 рейтинга WTA: