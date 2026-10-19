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Теннис 19 октября 2026 · 16:19

Обновленный рейтинг WTA: Свитолина и Костюк в топ-10, Снигур установила личный рекорд

Первая ракетка Украины гарантировала себе участие в Итоговом турнире
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Обновленный рейтинг WTA: Свитолина и Костюк в топ-10, Снигур установила личный рекорд
Дарья Снигур (фото: Getty Images)

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг в одиночном разряде по итогам турнирной недели. Украинские лидеры сохранили свои высокие позиции в первой десятке мирового зачета, а Дарья Снигур поднялась на новую для себя высоту.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный рейтинг организации .

Личный рекорд Снигур

В топ-10 мирового рейтинга WTA позиции отечественных теннисисток остались без изменений. Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает находиться на шестой строчке. Благодаря выходу в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане она гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA.

Еще одна представительница Украины, Марта Костюк, уверенно удерживает 10 место мирового зачета.

Третья ракетка Украины Дарья Снигур по итогам недели обновила личный рекорд. После выступления в Ухане она поднялась на 40-ю строчку мирового рейтинга.

Другие украинские теннисистки из первой сотни несколько потеряли позиции: Юлия Стародубцева опустилась на 50-е место, Ангелина Калинина стала 51-й, а Александра Олейникова оказалась на 62-й строчке. Даяна Ястремская сохранила 103-ю позицию.

Обновленный рейтинг WTA: Свитолина и Костюк в топ-10, Снигур установила личный рекорд

Лидеры мирового зачета

Возглавлять мировой рейтинг продолжает Елена Рыбакина из Казахстана. В топ-5 также входят Арина Соболенко, Мирра Андреева, Джессика Пегула и Коко Гофф.

Главный скачок недели совершила полька Мая Хвалинская: после триумфа на турнире в Ухане она поднялась сразу на 11 ступенек и заняла 11 место в мировом зачете.

Топ-10 рейтинга WTA:

  1. (1). Елена Рыбакина (Казахстан)
  2. (2). Арина Соболенко
  3. (3). Мирра Андреева
  4. (4). Джессика Пегула (США)
  5. (5). Коко Гофф (США)
  6. (6). Элина Свитолина (Украина)
  7. (7). Каролина Мухова (Чехия)
  8. (8). Линда Носкова (Чехия)
  9. (9). Ига Свентек (Польша)
  10. (10). Марта Костюк (Украина)

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Теги: Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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