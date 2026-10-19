rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 19 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Теніс Оновлений рейтинг WTA: Світоліна й Костюк у топ-10, Снігур встановила особистий рекорд
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 19 жовтня 2026 · 16:19

Оновлений рейтинг WTA: Світоліна й Костюк у топ-10, Снігур встановила особистий рекорд

Перша ракетка України гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Оновлений рейтинг WTA: Світоліна й Костюк у топ-10, Снігур встановила особистий рекорд
Дарія Снігур (фото: Getty Images)

Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг в одиночному розряді за підсумками турнірного тижня. Українські лідерки зберегли свої високі позиції в першій десятці світового заліку, а Дарія Снігур піднялася на нову для себе висоту.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний рейтинг організації.

Особистий рекорд Снігур

У топ-10 світового рейтингу WTA позиції вітчизняних тенісисток залишилися без змін. Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує перебувати на шостій сходинці. Завдяки виходу до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Ухані вона гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі WTA.

Ще одна представниця України, Марта Костюк, впевнено утримує 10-те місце світового заліку.

Третя ракетка України Дарія Снігур за підсумками тижня оновила особистий рекорд. Після виступу в Ухані вона піднялася на 40-ву сходинку світового рейтингу.

Натомість інші українські тенісистки з першої сотні дещо втратили позиції: Юлія Стародубцева опустилася на 50-те місце, Ангеліна Калініна стала 51-ю, а Олександра Олійникова опинилася на 62-му рядку. Даяна Ястремська зберегла 103-тю позицію.

Оновлений рейтинг WTA: Світоліна й Костюк у топ-10, Снігур встановила особистий рекорд

Лідери світового заліку

Очолювати світовий рейтинг продовжує Єлена Рибакіна з Казахстану. До топ-5 також входять Аріна Соболенко, Мірра Андрєєва, Джессіка Пегула та Коко Гофф.

Головний стрибок тижня зробила полька Мая Хвалінська: після тріумфу на турнірі в Ухані вона піднялася одразу на 11 сходинок і посіла 11-те місце у світовому заліку.

Топ-10 рейтингу WTA:

  1. (1). Єлена Рибакіна (Казахстан)
  2. (2). Аріна Соболенко
  3. (3). Мірра Андрєєва
  4. (4). Джессіка Пегула (США)
  5. (5). Коко Гофф (США)
  6. (6). Еліна Світоліна (Україна)
  7. (7). Кароліна Мухова (Чехія)
  8. (8). Лінда Носкова (Чехія)
  9. (9). Іга Свьонтек (Польща)
  10. (10). Марта Костюк (Україна)

Читайте також, як Еліна Світоліна пояснила розрив з Гаелем Монфісом.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
П'ять голів на чемпіонаті світу, які увійшли в історію: велике інтерв'ю з Олегом Саленком П'ять голів на чемпіонаті світу, які увійшли в історію: велике інтерв'ю з Олегом Саленком "Битва всередині": Еліна Світоліна оголосила про розрив з Гаелем Монфісом "Битва всередині": Еліна Світоліна оголосила про розрив з Гаелем Монфісом Нічний удар по Києву: окупанти пошкодили легендарний спортивний об'єкт у столиці (відео) Нічний удар по Києву: окупанти пошкодили легендарний спортивний об'єкт у столиці (відео)
Точки зору
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна