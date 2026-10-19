Оновлений рейтинг WTA: Світоліна й Костюк у топ-10, Снігур встановила особистий рекорд

Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг в одиночному розряді за підсумками турнірного тижня. Українські лідерки зберегли свої високі позиції в першій десятці світового заліку, а Дарія Снігур піднялася на нову для себе висоту.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний рейтинг організації .

Особистий рекорд Снігур

У топ-10 світового рейтингу WTA позиції вітчизняних тенісисток залишилися без змін. Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує перебувати на шостій сходинці. Завдяки виходу до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Ухані вона гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі WTA.

Ще одна представниця України, Марта Костюк, впевнено утримує 10-те місце світового заліку.

Третя ракетка України Дарія Снігур за підсумками тижня оновила особистий рекорд. Після виступу в Ухані вона піднялася на 40-ву сходинку світового рейтингу.

Натомість інші українські тенісистки з першої сотні дещо втратили позиції: Юлія Стародубцева опустилася на 50-те місце, Ангеліна Калініна стала 51-ю, а Олександра Олійникова опинилася на 62-му рядку. Даяна Ястремська зберегла 103-тю позицію.

Лідери світового заліку

Очолювати світовий рейтинг продовжує Єлена Рибакіна з Казахстану. До топ-5 також входять Аріна Соболенко, Мірра Андрєєва, Джессіка Пегула та Коко Гофф.

Головний стрибок тижня зробила полька Мая Хвалінська: після тріумфу на турнірі в Ухані вона піднялася одразу на 11 сходинок і посіла 11-те місце у світовому заліку.

Топ-10 рейтингу WTA: