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Теніс 20 жовтня 2026 · 10:22

Провал на старті в Осаці: сьома сіяна українка несподівано вибула з турніру WTA

Олександра Олійникова поступається кваліфаєрці та завершує виступи в Японії
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Провал на старті в Осаці: сьома сіяна українка несподівано вибула з турніру WTA
Олександра Олійникова (фото: Getty Images)

Шоста ракетка України та 62-га у світовому рейтингу Олександра Олійникова зачепилася за високий посів на турнірі WTA 250 в японській Осаці, однак сенсаційно завершила виступи вже в першому колі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

Осака. WTA 250. 1/16 фіналу

Олександра Олійникова (Україна) – Мері Стояна (США) – 2:6, 3:6

Проблеми на власній подачі

Зустріч 1/16 фіналу тривала 1 годину та 21 хвилину і завершилася переконливою перемогою американської тенісистки, яка в рейтингу WTA перебуває на 114-й сходинці.

Стояна одразу захопила ініціативу в першому сеті, повівши 3:0. Протягом стартової партії Олійникова програла всі чотири гейми на власній подачі, що дозволило суперниці закрити сет за 39 хвилин.

У другій партії боротьба на корті залишалася нестабільною з обох боків: українка знову не змогла виграти жодної власної подачі, дозволивши суперниці зробити чотири брейки поспіль. Незважаючи на те, що Олійникова відіграла 11 брейкпойнтів, американка краще скористалася огріхами суперниці та завершила гру на свою користь. Це була перша очна зустріч тенісисток на професійному рівні.

Невтішна серія та наступні плани

Для Олійникової ця поразка стала вже третьою за останні чотири матчі проти суперниць з-за меж топ-100 світового рейтингу. Єдину перемогу з кінця вересня українка здобула над китайською спортсменкою Вушуан Чжен.

Провальний старт в Осаці зупинив виступи української тенісистки на рівні WTA 250, де вона зіграла уперше з кінця липня. Тепер Олійникова вирушить до Токіо, де виступатиме у кваліфікаційній сітці престижного турніру серії WTA 500.

Раніше ми повідомили, на яких місцях перебувають Світоліна, Костюк та інші українки в оновленому рейтингу WTA.

Теги: Теніс
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