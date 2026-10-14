Поражение в юбилейном матче: Снигур вылетела из турнира в Ухане

Дарья Снигур завершила выступления в одиночном разряде турнира WTA 1000 в Ухане, проиграв Дженис Тжен из Индонезии. Теперь среди украинок на соревнованиях осталась только Элина Свитолина.

WTA 1000, Ухань. 1/16 финала

Дженис Тжен (Индонезия) – Дария Снигур (Украина) – 7:5, 6:3.

Как прошел матч Тжен - Снигур

В первом сете теннисистки активно боролись на приеме и несколько раз обменивались брейками. Снигур неоднократно возвращалась в борьбу после потери подачи, однако решающим стал 12-й гейм. Также воспользовалась шансом на брейк и выиграла партию со счетом 7:5.

Во втором сете индонезийка снова первой взяла подачу соперницы. После обмена брейками Тжен постепенно увеличила преимущество до 5:2. Украинка выиграла следующий гейм на собственной подаче, но в девятом гейме соперница реализовала матчбол с первой попытки – 6:3.

Статистика матча

Поединок длился 1 час 27 минут. За это время украинка выполнила один эйс, тогда как ее соперница – четыре. Снегирь допустила три двойных ошибок и 34 непринужденных ошибок.

В то же время по количеству винеров Дария имела небольшое преимущество – 16 против 15 у Тжен. Однако этого не хватило, чтобы одержать победу.

Что значит результат для украинки

Матч против Тжен стал для украинки десятым в основной сетке турниров WTA 1000. До этого Снигур одержала шесть побед в девяти поединках этой категории.

В этом году Дария в четвертый раз выступила в основной сетке турнира WTA 1000. В третий раз за сезон она завершила соревнования после поражения во втором круге.

Снигур стала пятой украинкой, выбывшей из одиночного турнира в Ухане. Ранее выступления завершили Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Таким образом, продолжает борьбу в одиночном разряде соревнований только Элина Свитолина.