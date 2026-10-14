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Теніс 14 жовтня 2026 · 13:03

Поразка в ювілейному матчі: Снігур вилетіла з турніру в Ухані

Українка поступилася представниці Індонезії у двох сетах
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Поразка в ювілейному матчі: Снігур вилетіла з турніру в Ухані
Снігур поступилася в ювілейному матчі на мейджорах (Фото: snigur_27, Instagram)
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Дарія Снігур завершила виступи в одиночному розряді турніру WTA 1000 в Ухані, програвши Дженіс Тжен з Індонезії. Тепер серед українок на змаганнях залишилася лише Еліна Світоліна.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

WTA 1000, Ухань. 1/16 фіналу

Дженіс Тжен (Індонезія) - Дарія Снігур (Україна) - 7:5, 6:3.

Як пройшов матч Тжен - Снігур

У першому сеті тенісистки активно боролися на прийомі та кілька разів обмінювалися брейками. Снігур неодноразово поверталася в боротьбу після втрати подачі, однак вирішальним став 12-й гейм. Тжен скористалася шансом на брейк і виграла партію з рахунком 7:5.

У другому сеті індонезійка знову першою взяла подачу суперниці. Після обміну брейками Тжен поступово збільшила перевагу до 5:2. Українка виграла наступний гейм на власній подачі, але в дев'ятому геймі суперниця реалізувала матчбол із першої спроби - 6:3.

Статистика матчу

Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин. За цей час українка виконала один ейс, тоді як її суперниця - чотири. Снігур припустилася трьох подвійних помилок і 34 невимушених помилок.

Водночас за кількістю віннерів Дарія мала невелику перевагу - 16 проти 15 у Тжен. Однак цього не вистачило, щоб здобути перемогу.

Що означає результат для українки

Матч проти Тжен став для українки десятим в основній сітці турнірів WTA 1000. До цього Снігур здобула шість перемог у дев'яти поєдинках цієї категорії.

Цього року Дарія вчетверте виступила в основній сітці турніру WTA 1000. Втретє за сезон вона завершила змагання після поразки в другому колі.

Снігур стала п'ятою українкою, яка вибула з одиночного турніру в Ухані. Раніше виступи завершили Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Марта Костюк і Даяна Ястремська.

Таким чином, продовжує боротьбу в одиночному розряді змагань лише Еліна Світоліна.

Раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна перемогла "нейтральну" росіянку в Ухані.

Теги: Теніс
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