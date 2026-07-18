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Теннис 18 июля 2026 · 19:01

Мухова пропустит турнир WTA 1000 в Торонто

Финалистка Уимблдона-2026 сделала признание на своей странице в инстаграм
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Мухова пропустит турнир WTA 1000 в Торонто
Каролина Мухова (фото: Instagram/karolinamuchova)

Чешская теннисистка опубликовала сообщение, в котором рассказала о перенесенной операции. Поэтому Каролина пропустит несколько недель.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Каролины Муховой в Instagram.

Что произошло с Муховой

29-летняя теннисистка опубликовала видео, в подписи к которому рассказала о последних новостях своего состояния здоровья.

"Мне пришлось пережить небольшую операцию, которая заставит меня не играть на корте в течение нескольких недель. Все прошло хорошо, и я уже работаю над своим восстановлением. Спасибо за все ваши сообщения и поддержку. Я скоро вернусь", – написала Мухова.

Таким образом, спортсменка точно не успеет восстановиться в турнире WTA 1000 в Торонто, который состоится со 2 по 13 августа.

Королина Мухова в сезоне 2026

Этот сезон уже стал лучшим в карьере Муховой: после финала Уимблдона, в котором она уступила Линди Носковой, Каролина поднялась на шестое место в мировом рейтинге.

Кроме успешного выступления на Уимблдоне, Мухова в этом году выиграла турнир WTA 1000 в Дохе и финал травяного турнира WTA 500 в Бад-Гомбурге. А на турнире в Штутгарте в финале она уступила Елене Рыбакиной.

Кто выигрывал турнир в Торонто

В прошлом году чемпионкой этого турнира стала представительница Канады Виктория Мбоко. Перед ней, в 2023 и 2024 году победу одерживала Джессика Пегула.

Интересно, что в 2017 году турнир WTA в Торонто выигрывала Элина Свитолина. Тогда в финале она победила Каролин Возняцки - 6:4, 6:0.

А вот другая украинская теннисистка Александра Олейникова остановилась в шаге от финала турнира WTA 250 в румынском городе Яссы.

Теги: Теннис Торонто
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