Мухова пропустит турнир WTA 1000 в Торонто

Чешская теннисистка опубликовала сообщение, в котором рассказала о перенесенной операции. Поэтому Каролина пропустит несколько недель.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Каролины Муховой в Instagram.

Что произошло с Муховой

29-летняя теннисистка опубликовала видео, в подписи к которому рассказала о последних новостях своего состояния здоровья.

"Мне пришлось пережить небольшую операцию, которая заставит меня не играть на корте в течение нескольких недель. Все прошло хорошо, и я уже работаю над своим восстановлением. Спасибо за все ваши сообщения и поддержку. Я скоро вернусь", – написала Мухова.

Таким образом, спортсменка точно не успеет восстановиться в турнире WTA 1000 в Торонто, который состоится со 2 по 13 августа.

Королина Мухова в сезоне 2026

Этот сезон уже стал лучшим в карьере Муховой: после финала Уимблдона, в котором она уступила Линди Носковой, Каролина поднялась на шестое место в мировом рейтинге.

Кроме успешного выступления на Уимблдоне, Мухова в этом году выиграла турнир WTA 1000 в Дохе и финал травяного турнира WTA 500 в Бад-Гомбурге. А на турнире в Штутгарте в финале она уступила Елене Рыбакиной.

Кто выигрывал турнир в Торонто

В прошлом году чемпионкой этого турнира стала представительница Канады Виктория Мбоко. Перед ней, в 2023 и 2024 году победу одерживала Джессика Пегула.

Интересно, что в 2017 году турнир WTA в Торонто выигрывала Элина Свитолина. Тогда в финале она победила Каролин Возняцки - 6:4, 6:0.