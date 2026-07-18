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Теніс 18 липня 2026 · 19:01

Мухова пропустить турнір WTA 1000 у Торонто

Фіналістка Вімблдону-2026 зробила зізнання на своїй сторінці в інстаграм
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Мухова пропустить турнір WTA 1000 у Торонто
Кароліна Мухова (фото: Instagram/karolinamuchova)

Чеська тенісистка опублікувала допис, у якому розповіла про перенесену операцію. Через це Кароліна пропустить кілька тижнів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на сторінку Кароліни Мухової в Instagram.

Що сталося із Муховою

29-річна тенісистка опублікувала відео, у підписі до якого розповіла про останні новини щодо свого стану здоров'я.

"Мені довелося пережити невелику операцію, яка змусить мене не грати на корті протягом кількох тижнів. Все пройшло добре, і я вже працюю над своїм відновленням. Дякую за всі ваші повідомлення та підтримку. Я скоро повернуся", – написала Мухова.

Таким чином, спортсменка точно не встигне відновитися до турніру WTA 1000 у Торонто, який відбудеться з 2 по 13 серпня.

Кароліна Мухова у сезоні 2026

Цей сезон вже став найкращим у кар'єрі Мухової: після фіналу Вімблдону, у якому вона поступилася Лінді Носковій, Кароліна піднялася на шосте місце у світовому рейтингу.

Окрім успішного виступу на Вімблдоні, цьогоріч Мухова виграла турнір WTA 1000 у Досі і фінал трав'яного турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі. А на турнірі в Штутгарті у фіналі вона поступилася Єлєні Рибакіній.

Хто вигравав турнір в Торонто

Минулого року чемпіонкою цього турніру стала представниця Канади Вікторія Мбоко. Перед нею, у 2023 та 2024 перемогу одержувала Джессіка Пегула.

Цікаво, що у 2017 році турнір WTA в Торонто вигравала Еліна Світоліна. Тоді у фіналі вона перемогла Каролін Возняцкі – 6:4, 6:0.

А ось інша українська тенісистка Олександра Олійникова зупинилася за крок від фіналу турніру WTA 250 у румунському місті Ясси.

Теги: Теніс Торонто
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